Aniversare la Catedrala Episcopală din Baia Mare

În a treia zi de Crăciun, 27 decembrie, la Catedrala Episcopală din Baia Mare, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sărmarului.

Cu această ocazie au fost sărbătoriţi nouă ani de la instalarea Preasfințitului Părinte Iustin ca Episcop al Maramureșului și Sătmarului, în urma alegerii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în 16 decembrie 2016. De asemenea, această zi este sărbătorită și ca Ziua Tinerilor din Episcopie, Sfântul Arhidiacon Ștefan fiind ocrotitorul tinerilor din eparhie. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a ţinut un cuvânt de învăţătură despre mărturisirea lui Hristos, amintind şi de exemplul Sfântului Arhidiacon Ștefan, iar la finalul Sfintei Liturghii a fost săvârşit un Polihroniu, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra ierarhilor slujitori și pentru cei nouă ani de păstorire ai Preasfințitului Părinte Iustin ca Episcop titular al Maramureșului și Sătmarului.