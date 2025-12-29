Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Aniversare la Catedrala Episcopală din Baia Mare

Un articol de: Andrei Fărcaş - 29 Decembrie 2025

În a treia zi de Crăciun, 27 decembrie, la Catedrala Episcopală din Baia Mare, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sărmarului.

Cu această ocazie au fost sărbătoriţi nouă ani de la instalarea Preasfințitului Părinte Iustin ca Episcop al Maramureșului și Sătmarului, în urma alegerii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în 16 decembrie 2016. De asemenea, această zi este sărbătorită și ca Ziua Tinerilor din Episcopie, Sfântul Arhidiacon Ștefan fiind ocrotitorul tinerilor din eparhie. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a ţinut un cuvânt de învăţătură despre mărturisirea lui Hristos, amintind şi de exemplul Sfântului Arhidiacon Ștefan, iar la finalul Sfintei Liturghii a fost săvârşit un Polihroniu, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra ierarhilor slujitori și pentru cei nouă ani de păstorire ai Preasfințitului Părinte Iustin ca Episcop titular al Maramureșului și Sătmarului.

 

