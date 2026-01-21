Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Aniversare la o parohie românească din Spania

Aniversare la o parohie românească din Spania

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 21 Ianuarie 2026

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înființarea Parohiei ortodoxe române din Alcalá de Henares, Spania, duminică, 18 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Din sobor au făcut parte arhidiaconul Spiridon Burlacu, consilier eparhial; părinte Adrian Valerian Pintea, parohul comunității, și arhidiaconul Ionuț Pîrlea. La slujbă au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai instituțiilor românești, între care Tiberiu Trifan, consul general al României la Madrid, precum și invitați din partea mediului academic și ai dialogului interreligios local.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat importanța ascultării și încrederii în Dumnezeu: „Pentru a fi vindecați, mai ales sufletește, trebuie să ascultăm de Dumnezeu, chiar dacă uneori pare fără sens. Logica lui Dumnezeu este diferită de a noastră, iar minunea se întâmplă când intrăm în această logică. Să ne punem încrederea în Dumnezeu, căci totul s‑a făcut prin El și pentru El. Dacă suntem ai Lui, să ne dăruim Lui și să știm că nu vom greși”.

Preasfinția Sa a amintit că părintele paroh Adrian Pintea slujește această comunitate de 23 de ani, parohia fiind înființată cu doi ani înainte, și a evidențiat statornicia și lucrarea rodnică a acestuia în mijlocul credincioșilor. La rândul său, părintele paroh i‑a mulțumit ierarhului pentru prezență, pentru slujire și pentru binecuvântarea revărsată asupra comunității. În semn de prețuire pentru întreaga activitate pastorală și administrativă, chiriarhul i‑a conferit părintelui Adrian Ordinul „Sfântul Apostol Iacov cel Mare”, subliniind că această distincție aparține, în mod simbolic, tuturor credincioșilor care au contribuit la viața și misiunea parohiei. Totodată, ca semn al recunoștinței și al dragostei credincioșilor, parohia a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Timotei o cârjă arhierească, se arată pe obispadoortodoxo.es.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Slujire arhierească la Mănăstirea Sihăstria Știri
    Slujire arhierească la Mănăstirea Sihăstria

    În Duminica a 29‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a slujit la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Ierarhul a săvârșit

    21 Ian, 2026
  • Spectacol caritabil la Tăutești, Iași Știri
    Spectacol caritabil la Tăutești, Iași

    Parohia „Sfântul Nicolae” din Tăutești, județul Iași, organizează sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de la ora 17:00, la Sala de Conferință Rediu, spectacolul caritabil „Lumina din Tăutești”, desfășurat su

    21 Ian, 2026
  • A doua seară de rugăciune pentru unitatea creștinilor în Capitală Știri
    A doua seară de rugăciune pentru unitatea creștinilor în Capitală

    Săptămâna (octava) de rugăciune pentru unitatea creștinilor (18-25 ianuarie 2026) a continuat marți seară, 20 ianuarie, la Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare” din București. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment a fost Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a rostit meditația serii.

    20 Ian, 2026
TOP 6 Știri