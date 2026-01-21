Aniversare la o parohie românească din Spania

Data: 21 Ianuarie 2026

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înființarea Parohiei ortodoxe române din Alcalá de Henares, Spania, duminică, 18 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Din sobor au făcut parte arhidiaconul Spiridon Burlacu, consilier eparhial; părinte Adrian Valerian Pintea, parohul comunității, și arhidiaconul Ionuț Pîrlea. La slujbă au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai instituțiilor românești, între care Tiberiu Trifan, consul general al României la Madrid, precum și invitați din partea mediului academic și ai dialogului interreligios local.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat importanța ascultării și încrederii în Dumnezeu: „Pentru a fi vindecați, mai ales sufletește, trebuie să ascultăm de Dumnezeu, chiar dacă uneori pare fără sens. Logica lui Dumnezeu este diferită de a noastră, iar minunea se întâmplă când intrăm în această logică. Să ne punem încrederea în Dumnezeu, căci totul s‑a făcut prin El și pentru El. Dacă suntem ai Lui, să ne dăruim Lui și să știm că nu vom greși”.

Preasfinția Sa a amintit că părintele paroh Adrian Pintea slujește această comunitate de 23 de ani, parohia fiind înființată cu doi ani înainte, și a evidențiat statornicia și lucrarea rodnică a acestuia în mijlocul credincioșilor. La rândul său, părintele paroh i‑a mulțumit ierarhului pentru prezență, pentru slujire și pentru binecuvântarea revărsată asupra comunității. În semn de prețuire pentru întreaga activitate pastorală și administrativă, chiriarhul i‑a conferit părintelui Adrian Ordinul „Sfântul Apostol Iacov cel Mare”, subliniind că această distincție aparține, în mod simbolic, tuturor credincioșilor care au contribuit la viața și misiunea parohiei. Totodată, ca semn al recunoștinței și al dragostei credincioșilor, parohia a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Timotei o cârjă arhierească, se arată pe obispadoortodoxo.es.