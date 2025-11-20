Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Aniversarea parohiei românești din Luxemburg

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 20 Noiembrie 2025

Parohia ortodoxă românească „Nașterea Domnului” din Luxemburg a marcat în perioada 15-16 noiembrie împlinirea 30 de ani de la înființare, împreună cu sărbătorirea celui de‑al doilea hram, „Sfântului Apostol și Evanghelist Matei”, conform mitropolia.de. Sâmbătă, Taina Sfântului Maslu a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, împreună cu un sobor format din șapte preoți din Luxemburg, Germania, Belgia, Franța și Austria. La finalul slujbei, ierarhul a purtat un dialog deschis cu credincioșii despre viața duhovnicească și provocările din diasporă.

Duminică, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, înconjurat de un sobor din care au făcut parte părintele protopop Ștefan Anghel, părintele protopop Ștefan‑Casian Lungeanu, preotul paroh Ion Târgoală.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța momentului aniversar. A amintit cu recunoștință că, în urmă cu trei decenii, părintele Constantin Duțuc a fost însărcinat cu organizarea acestei comunități românești. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin jertfa credincioșilor, parohia a crescut treptat, ajungând astăzi la aproximativ 7.000 de suflete. Au fost aduse mulțumiri Bisericii Catolice și cardinalului din Luxemburg, care au pus la dispoziție biserica în care comunitatea românească se roagă deja de trei decenii. A fost amintit și cel de‑al doilea moment jubiliar: 8 ani de la sfințirea Altarului și de la hirotonia întru preot a părintelui Ion Târgoală, actualul paroh.

După slujbă, corul parohiei și copiii îmbrăcați în costume tradiționale au oferit un moment artistic apreciat de întreaga comunitate. Ziua a fost completată de o expoziție de icoane cu sfinți ai Occidentului, realizată de maicile de la Mănăstirea Godoncourt (Franța). Credincioșii au putut vizita și o expoziție de carte dedicată părintelui Teofil Părăian. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai autorităților religioase și civile din Luxemburg și România. La parohia din Luxemburg slujbele sunt oficiate în limbile română, germană și franceză.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Serafim, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord  -   hram
