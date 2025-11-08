„Arhanghelii și îngerii, slujitorii cerești cei mai apropiați de oameni”

La finalul Sfintei Liturghii săvârșite în ziua sărbătorii Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, 8 noiembrie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reșe­din­ței Patriarhale. Patriarhul României a spus că „arhanghelii și îngerii sunt slujitorii cerești cei mai apropiați de oameni”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că sărbătoarea de la 8 noiembrie a fost rânduită de Biserică spre a pomeni toate puterile cerești netrupești și, în mod special, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

„Astăzi, Biserica noastră prăznuiește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor puterilor cerești netrupești. «Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc», ne spune psalmistul în Psalmul 103, versetul 5. Sfânta Evanghelie pe care am ascultat‑o astăzi ne arată că Domnul Iisus Hristos a dat putere sfinților săi ucenici asupra duhurilor necurate. În același timp, Evanghelia ne arată că Domnul Iisus a văzut pe satana căzând din cer ca un fulger, adică pierzând strălucirea și stăpânirea lui. Această referire la puterea dată ucenicilor asupra duhurilor necurate, precum și precizarea privitoare la căderea lui Lucifer din cauza mândriei, ne arată că viața creștină este foarte adesea o luptă cu duhurile rele și cu satana. Dar creștinii sunt ajutați de Hristos Domnul, Care dăruiește putere să biruie asupra duhurilor rele. Însă adesea, această biruință se realizează și cu ajutorul sfinților îngeri, al puterilor cerești netrupești care slujesc lui Dumnezeu. Evanghelia ne mai spune că apostolii, văzând că duhurile rele se supun, s‑au bucurat, însă Domnul Iisus le atrage atenția că nu trebuie să se bucure pentru că au putere asupra duhurilor necurate, ci pentru că numele lor sunt înscrise în ceruri. Sfântul Efrem Sirul, de pildă, spune că «bucuria care vine din biruințe trecătoare în această lume poate duce la mândrie, la slavă deșartă». De aceea, adevărata bucurie nu este a biruințelor de moment, în lumea aceasta, ci adevărata bucurie vine din comuniunea veșnică, din Împărăția cerurilor, cu Dumnezeu și cu sfinții Lui. Aceasta este bucuria celor înscriși în ceruri”, a explicat Preafericirea Sa.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a explicat că prezența și lucrarea îngerilor în viața oamenilor nu este doar un simbol, ci o realitate concretă. El a subliniat că, prin sfinții îngeri și prin puterile cerești netrupești, credincioșii primesc ajutor și ocrotire în lupta cu duhurile rele și în nevoile cotidiene, iar adevărata bucurie creștină vine din comuniunea cu Dumnezeu și cu sfinții Săi, nu doar din biruințele trecătoare asupra răului.

„În partea finală a lecturii Evangheliei de astăzi, vedem că Domnul Iisus Hristos mulțumește Tatălui ceresc pentru că a descoperit unor oameni simpli taina mântuirii lumii, și nu celor care se consideră înțelepți sau vând o înțelepciune lumească lipsită de smerenie. Așadar, Evanghelia nu vorbește despre îngeri doar într‑un mod pozitiv. Ne arată că există și duhurile rele sau îngerii răi, care se opun voii lui Dumnezeu și care se luptă în lume împotriva celor care doresc să împlinească voia Lui. Pentru a ne arăta mai bine înțelesul prezenței și lucrării îngerilor în viața oamenilor, Biserica a hotărât ca în data de 8 noiembrie a fiecărui an să fie făcută pomenirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu toate puterile cerești netrupești. De asemenea, luni este ziua de pomenire a puterilor cerești netrupești, de aceea, în cursul zilei de luni se spune în rugăciuni: «cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri», adică puteri cerești spirituale, nemateriale, netrupești, nevăzute, dar reale. Pomenirea îngerilor este, așadar, o cinstire a lor. Ocrotirea de către puterile cerești netrupești în nevoi concrete ale vieții a fost simțită de credincioși ca un ajutor venit de la Dumnezeu prin sfinții îngeri”, a reliefat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că, potrivit Sfintei Scripturi și Sfintei Tradiții, îngerii sunt duhuri slujitoare ale lui Dumnezeu, create pentru a reflecta slava Sa, a împlini voia Lui și a ajuta oamenii, iar unii îngeri, precum Lucifer și cei ce l‑au urmat, au căzut din cauza mândriei: „Potrivit Sfintei Scripturi și Sfintei Tradiții a Sfinților Părinți, există nouă cete de slujitori sau puteri cerești netrupești, împărțite în trei grupe sau triade. Fiecare triadă, având câte trei cete, face legătura dintre Sfânta Treime și oamenii de pe Pământ. Îngerii sunt duhuri slujitoare, create de Dumnezeu, distincte de Creator, spirituale, inteligente și luminoase, limitate în spațiu. Ei reflectă slava lui Dumnezeu și o transmit lumii, fiind icoane ale sfințeniei, dreptății și bunătății Lui. Îngerii au fost creați ca să se împărtășească de slava, fericirea și bucuria Preasfintei Treimi și să vestească în lume slava lui Dumnezeu, împlinind voia Lui. La început, toți îngerii erau buni, deoarece Dumnezeu nu a creat nimic rău. Totuși, arhanghelul Lucifer, care în limba latină înseamnă purtător de lumină, și ceata sa au căzut din cauza mândriei și din iubirea de sine egoistă; au căzut toți cei care l‑au urmat, dorind să fie asemenea cu Dumnezeu fără comuniunea cu El (Isaia 14,13‑14). Tradiția Bisericii ne spune că, atunci când a căzut Lucifer, Arhanghelul Mihail a spus: «Să luăm aminte!», avertizând ceilalți îngeri să rămână neclintiți. Aceste cuvinte au intrat în cultul ortodox, chemându‑ne la trezvie sufletească: să luăm aminte la starea noastră duhovnicească, să luăm aminte când se citește cuvântul lui Dumnezeu, să nu fie alt cuvânt mai important decât cel al Sfintei Scripturi, și să luăm aminte când ne împărtășim cu Sfintele Taine, așa cum ne spune și Sfântul Apostol Pavel: «Cel ce stă să ia aminte să nu cadă». În limba ebraică, numele fiecărui arhanghel se termină cu «-El», care înseamnă Dumnezeu (de la Elohim), fiind teofori, purtători ai harului și lucrării lui Dumnezeu, împlinitori ai voii Sale. Mihail înseamnă «Cine este ca Dumnezeu?», iar Gavriil înseamnă «om al lui Dumnezeu» sau «tăria lui Dumnezeu». Mihail, în Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, este numit înger al legii. El este apărătorul poporului Israel și al Legii Vechiului Testament. Este un înger al dreptății și al sfințeniei lui Dumnezeu. Este un arhanghel care îi ocrotește pe cei ce împlinesc voia lui Dumnezeu și îi pedepsește pe cei care nesocotesc voia Lui. De aceea, el poartă în mână o sabie de foc în iconografia ortodoxă. Arhanghelul Gavriil este înger al harului și al bucuriei. El vestește bucuria și bunătatea lui Dumnezeu. În iconografia ortodoxă, Arhanghelul Gavriil poartă în mână un crin ca semn al curăției, inocenței, purității și bucuriei, fiind ocrotitorul familiei, al mamelor, al fecioarelor, al copiilor și al părinților”.

La final, Patriarhul României a evidențiat rolul și lucrarea îngerului păzitor în viața oamenilor, subliniind că Arhanghelii Mihail și Gavriil, ale căror nume le poartă mulți români, îi inspiră pe credincioși să trăiască în dreptate, sfințenie și iubire față de semeni.

„În România există foarte mulți români care poartă numele Arhanghelilor Mihail și Gavriil, ceea ce înseamnă că sărbătoarea acestor sfinți a inspirat pe mulți părinți să dăruiască numele Sfinților Arhangheli copiilor lor. Dorim să felicităm pe toți cei care poartă numele Mihail sau Gavriil ori derivate din aceste nume, dorindu‑le sănătate și mântuire, pace și bucurie întru mulți și binecuvântați ani. Toți cei care poartă numele Sfinților Arhangheli sunt chemați să fie vestitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, să lucreze pentru dreptate și sfințenie, pentru ajutorarea semenilor, pentru ocrotirea copiilor, părinților și a familiilor lor”, a precizat Întâistătătorul Bisericii noastre.