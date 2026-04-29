Arhiepiscopia Iașilor a desemnat câștigătorii Concursului național catehetic

Marți, 28 aprilie, la Centrul eparhial Iași, a avut loc evaluarea și premierea celor mai bune proiecte catehetice din Arhiepiscopia Iașilor, înscrise în cadrul Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.

În sala Sinaxar din cadrul Muzeului Mitropolitan a avut loc, marți dimineață, etapa eparhială a Concursului național catehetic. Competiția este organizată de Patriarhia Română, prin intermediul Sectorului teologic‑educațional, și se află la cea de‑a XVIII‑a ediție.

Evaluarea lucrărilor înscrise în cadrul concursului a fost realizată de o comisie numită de către chiriarh, alcătuită din prof. univ. dr. Carmen Maria Bolocan, insp. dr. prof. Denisia Elena Mănoiu, pr. dr. prof. Bogdan Anistoroaei și pr. dr. prof. Bogdan Racu, inspector pentru învățământ și cateheză.

Comisia de jurizare a desemnat câștigător proiectul Parohiei Pârâul Cârjei din Protopopiatul Ceahlău, care va participa la etapa națională a concursului „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, ce se va desfășura la București, în data de 21 mai.

Pr. Bogdan Racu, inspector pentru învățământ și cateheză în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, a vorbit despre semnificația și miza ediției din acest an a Concursului național catehetic: „La ediția din acest an participă cele 13 protopopiate ale Arhiepiscopiei Iașilor, după ce, săptămâna trecută, au avut loc etapele la nivel de protopopiat. Este o ediție care se remarcă prin valoarea proiectelor prezentate și care oferă încurajare pentru viitor. Unul dintre participanți a exprimat sugestiv acest gând: «că va urma», subliniind faptul că activitățile desfășurate în cadrul proiectelor trebuie să devină o normalitate, un firesc al vieții din fiecare parohie. Acest lucru a fost evident în proiectele prezentate”.

Pr. Gheorghe Nicorescu, de la Parohia Pârâul Cârjei, câștigătoarea etapei eparhiale din acest an, a vorbit despre experiența și impactul proiectului catehetic desfășurat în comunitate: „La proiect au participat 26 de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Coordonatori am fost eu și profesoara Valentina Aprofirei, iar ca voluntari au participat Marcela Bondar, profesoară de muzică, și preoteasa Maria Daniela Nicorescu. În cadrul proiectului s‑au desfășurat trei cateheze teoretice, însoțite de activități practice și ateliere de creație - mărțișoare, icoane, jocuri educative, precum și un pelerinaj la mănăstirile din zona Neamțului. Totodată, au fost organizate o acțiune caritabilă la căminul de bătrâni din Ceahlău și alte activități în cadrul parohiei, precum participarea la Sfânta Liturghie, cântarea la strană și organizarea de serbări”.

Între 27 și 30 aprilie au avut loc evaluările proiectelor catehetice la nivel de eparhie, iar în data de 21 mai 2026, la București, câștigătorii vor fi premiați.