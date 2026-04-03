Arhiepiscopul Dunării de Jos a conferențiat la Iași

Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români - filiala Iași a organizat joi seară, 2 aprilie, cea de‑a treia conferință din Postul Sfintelor Paști, susținută de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Ierarhul le‑a vorbit tinerilor ieșeni despre bucuriile duhovnicești pe care această perioadă liturgică le descoperă creștinilor, culminând cu Învierea Domnului Hristos.

Evenimentul a avut loc în Sala „Iustin Moisescu” din cadrul Ansamblului Mitropolitan, de la ora 18:30, și a avut ca temă „Tânărul între răstignire și înviere”. Conferința a fost transmisă live pe conturile de socializare ale portalului Doxologia.ro.

„Mai întâi de toate, mulțumim mult tinerilor din Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români de la Iași și invitației generoase a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru o întâlnire de suflet care se vrea mai întâi de toate un act de recunoștință față de darul lui Dumnezeu pe care l‑a revărsat, prin prezența neîncetată a tinerilor la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, care rămâne dascălul de clipă de clipă pentru tineri, și mai târziu, pentru pelerinii din toată țara și nu numai. În al doilea rând, evocăm cu mare bucurie legătura dintre tinerii de la Iași, când s‑au constituit pentru prima dată, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, și Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români de la Galați, care, în frățietate și dragoste, cu tinerii ASCOR din toată Patriarhia Română, așa cum s‑a petrecut și de curând, nu fac altceva decât să împărtășească din preocupările, din dorințele și din voluntariatul de excepție al tinerilor care răstignesc puțin timp în era internetului pentru a vedea un vârstnic, pentru a ajuta un copil și pentru a deschide brațele încleștate de suferință și de boală și, de ce nu, a coborî de pe cruce repede și a le aduce un zâmbet. Și eu am venit ca simplu pelerin și le mulțumesc tinerilor. Știm că Mântuitorul Iisus Hristos a adresat mesajul bucuriei femeilor purtătoare de aromate și, în același timp, știm că învierile pe care Mântuitorul le‑a săvârșit au fost făcute tinerilor. Mesajul învierii Mântuitorului este să fim energici și tineri permanent, împărtășindu‑ne din tinerețea veșnică a Mântuitorului Iisus Hristos. Tinere, ridică‑te mereu la bucuria la care te cheamă Hristos pentru biserică, pentru popor, pentru lume și pentru toți ceilalți tineri”, ne‑a afirmat Părintele Arhiepiscop Casian.

Acest proiect de referință pentru membrii ASCOR este organizat an de an în perioada Postului Mare și propune să ofere tinerilor prilejul de a se întâlni cu diferiți invitați, ierarhi, profesori de teologie sau clerici cu o experiență duhovnicească deosebită.

„În cei 36 de ani de activitate ASCOR Iași, ne propunem să ducem mai departe tradiția de a organiza, în Postul Mare, câteva conferințe cu diverși invitați care să ne ajute să ne adâncim mai mult viața duhovnicească, prezentându‑ne diverse tematici care sunt de actualitate pentru tineri. Dacă tinerii de atunci i‑au adus, alături de ei, pe părintele Teofil Părăian, pe părintele Constantin Galeriu, pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel (pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, n.r.), noi încercăm astăzi să aducem diverși părinți, diverși invitați care, la fel, doresc să ne hrănească și să ne împărtășească din experiența lor și, bineînțeles, să ne ajute să creștem duhovnicește. Postul acesta am avut trei conferințe, joi seară a avut loc ultima conferință, fiind alături de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, căruia îi mulțumim pentru bucuria de a fi alături de noi. Ultima oară a fost în 2015, în Postul Nașterii Domnului. Primele două conferințe au fost susținute de stareța Mănăstirii Dragomirna, stavrofora Maria Magdalena, și de părintele Cristian Galeriu. Îi mulțumim și Părintelui Mitropolit Teofan pentru toată susținerea, pentru că ne dă binecuvântarea și ne sprijină în organizarea acestor evenimente, care nu sunt doar pentru tineri de la ASCOR, ci pentru toți ieșenii și nu numai, pentru că aceste conferințe sunt oferite și celor care nu pot ajunge în Iași”, a declarat Florentina Mătrescu, președinte ASCOR Iași.

La finalul cuvântului său, IPS Părinte Arhiepiscop Casian a răspuns întrebărilor venite din partea publicului.