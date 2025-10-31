Arhiepiscopul Justinian Chira, pomenit la nouă ani de la trecerea la Domnul

La nouă ani de când vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira a trecut la Domnul, joi, 30 octombrie, la Mănăstirea Rohia a fost săvârşită Sfânta Liturghie în biserica mare a așezământului monahal de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu un sobor de preoţi, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

La ectenia pentru cei adormiți a fost amintit vrednicul de pomenire Părinte Arhiepiscop Justinian. La momentul chinonicului, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian și Mănăstirea Rohia.

„Se împlinesc nouă ani de la mutarea de pe pământ la Cer, de la plecarea în lumea veșniciei a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, părintele nostru cel bun și blând, cu viață sfântă, care a dorit să fie așezat pentru odihnă veșnică în mănăstirea pe care a iubit‑o atât de mult, Mănăstirea Rohia, unde a stărețit 30 de ani, din 1943 până în 1973, când a fost ales ca Episcop-vicar la Cluj, Rohia pe care a iubit‑o și căruia i‑a asigurat continuitatea și dăinuirea”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

După Sfânta Liturghie, toți credincioșii s‑au îndreptat spre mormântul de la poarta Mănăstirii Rohia, unde a fost săvârşită slujba de pomenire, iar cei prezenți au primit câte un colac de grâu, după datină.