Arhimandritul Andrei Scrima omagiat la Facultatea „Justinian Patriarhul”

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc marți seara, 2 decembrie, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman”, o conferință omagială dedicată marcării a 100 de ani de la nașterea arhimandritului Andrei Scrima, intitulată „Arhim. Andrei Scrima - mistică, erudiție, dialog”. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Studii și Dialog Intercultural și Interreligios al Universității București.

La întâlnirea de la Facultatea „Justinian Patriarhul” au participat cadre universitare, studenți și invitați care au dorit să afle mai multe informații despre personalitatea complexă a părintelui arhimandrit Andrei Scrima și contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea dialogului dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano‑Catolică.

În cadrul conferinței, au prezentat diferite aspecte ale vieții și activității părintelui Scrima părintele arhimandrit dr. Augustin Coman, consilier patriarhal și cadru didactic suplinitor la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București; părintele dr. Bogdan Tătaru‑Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române și cadru didactic al Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București; conf. dr. Alexandru Gica, de la Facultatea de Matematică și Informatică din București, și Marius Vasileanu, jurnalist și profesor de istoria religiilor.

Părintele arhimandrit Augustin Coman a expus în mod sistematic câteva contribuții ale părintelui Andrei Scrima la documente elaborate de Conciliul 2 Vatican.

„Întâlnirea din această seară se înscrie în lista de evenimente organizate la București cu prilejul omagierii personalității părintelui Andrei Scrima în anul centenar al nașterii sale. În acest context, evenimentul din această seară își propune să omagieze o personalitate teologică de renume internațional și un profund gânditor creștin, implicat activ în dialogul intercreștin, în special în dialogul cu Biserica Romano‑Catolică, mai ales în perioada 1960-1967. Părintele Andrei Scrima a fost și reprezentantul personal al Patriarhului Ecumenic Athenagoras al Constantinopolului la cel de‑al Doilea Conciliu de la Vatican, participând, în această calitate, la ultimele două sesiuni ale conciliului, între anii 1964-1965. La Conciliul al Doilea de la Vatican a avut o contribuție cu totul excepțională, influențând în mod deosebit anumite paragrafe din Constituția despre Revelație Dei Verbum și din Constituția despre Biserică Lumen Gentium. Titlul evenimentului din această seară evocă în mod firesc personalitatea părintelui: mistică, pentru că părintele Andrei Scrima a fost un veritabil părinte duhovnicesc; erudiție, pentru că a fost un savant prin excelență, un poliglot și un teolog desăvârșit; dialog, pentru că întreaga sa viață a stat sub semnul deschiderii și al cooperării cu Biserica Romano‑Catolică și cu celelalte religii”, a spus părintele Augustin Coman.

De asemenea, părintele Bogdan Tătaru‑Cazaban a amintit de bogata experiență duhovnicească pe care părintele Scrima a dobândit‑o la Mănăstirea Antim din București: „Mă bucur foarte mult că în această seară putem evoca personalitatea părintelui Andrei Scrima, de la a cărui naștere, iată, s‑au împlinit pe 1 decembrie 100 de ani. Este o personalitate captivantă pentru cei care au avut prilejul să‑l cunoască și profund inspiratoare pentru cei aflați în căutare. A avut o inteligență excepțional de vie, care trezea admirația tuturor interlocutorilor săi, din țară și din străinătate, iar în miezul itinerarului său s‑a aflat experiența spirituală de la Mănăstirea Antim. Să nu uităm că de acolo a pornit. Acolo a trăit o convertire radicală, îmbrăcând haina monahală în anii în care această viață nu era deloc plauzibilă, în perioada instaurării regimului comunist. Pe lângă înzestrările pe care Dumnezeu i le‑a dăruit, a avut și privilegiul extraordinar de a scăpa, ca prin miracol, din această lume închisă care se instala în țara noastră. Pe planul dialogului dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano‑Catolică, după plecarea din țară, părintele Andrei Scrima a devenit preot, apoi arhimandrit al Patriarhiei Ecumenice și reprezentant al Patriarhului Ecumenic Athenagoras, contribuind activ la refacerea și consolidarea relațiilor dintre cele două Biserici. A fost unul dintre principalii arhitecți ai epocii de deschidere în care trăim și astăzi”.

În continuare, Marius Vasileanu, cercetător în antropologia religiilor, a vorbit despre influența părintelui asupra spiritualității contemporane și despre modul în care a îmbinat teologia, filosofia și știința: „Rolul părintelui Andrei Scrima în cadrul Rugului Aprins a fost unul remarcabil. A fost o personalitate excepțională pentru acele vremuri și un model pentru noi, cei de astăzi. Era un om capabil să vorbească la niveluri cu totul elevate, un adevărat mărturisitor al lui Hristos. Părintele Scrima putea aborda subiecte diverse, de la matematică și fizică, domenii pe care le‑a studiat la facultate, până la filozofie și teologie, demonstrând o erudiție rar întâlnită și o profunzime spirituală autentică.”

Momente din viața arhimandritului Andrei Scrima au fost evocate de conf. dr. Alexandru Gica, de la Facultatea de Matematică și Informatică din București: „Amintirea mea cu părintele Andrei s‑a întâmplat într‑un mod neașteptat. Părintele mi‑a schimbat viața prin modul său de a gândi, prin profunzimea și claritatea viziunii sale, prin felul în care reușea să aducă lumina credinței în orice discuție. Prezența lui inspira curaj, răbdare și încredere în Dumnezeu, iar fiecare întâlnire cu el lăsa o amprentă de neuitat asupra sufletului”.