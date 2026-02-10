Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Atelier creativ pentru copii la o parohie din Ialomița

Atelier creativ pentru copii la o parohie din Ialomița

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 10 Feb 2026

În sala multifuncțională a Centrului „Sfântul Apostol Andrei” al Parohiei Fierbinți Târg, județul Ialomița, s‑a desfășurat sâmbătă, 7 februarie, atelierul creativ pentru copii „Familia mea, lumea mea”. La activitate au fost prezenți 40 de copii, care au luat parte, cu entuziasm și bucurie, la două momente creative dedicate familiei. Cei mici au realizat un mini‑„arbore al familiei”, prin care au descoperit, într‑o manieră ludică, legăturile dintre membrii familiei, iar apoi au creat figurine reprezentând propria familie, integrate în rame decorative realizate manual.

„Pe parcursul atelierului, copiii au demonstrat imaginație, îndemânare și sensibilitate, fiecare lucrare reflectând emoțiile și modul unic în care cei mici își percep familia. Activitatea s‑a desfășurat într‑o atmosferă caldă și prietenoasă, oferind copiilor ocazia de a învăța prin joc și creație, dar și de a împărtăși bucuria lucrului realizat cu propriile mâini. Cei mici au fost serviți de parohie cu gustări”, ne‑a transmis preotul paroh Andrei‑Gabriel Ghiaur de la Parohia Fierbinți Târg.

 

Citeşte mai multe despre:   atelier de creatie
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri