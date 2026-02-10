Atelier creativ pentru copii la o parohie din Ialomița

Data: 10 Feb 2026

În sala multifuncțională a Centrului „Sfântul Apostol Andrei” al Parohiei Fierbinți Târg, județul Ialomița, s‑a desfășurat sâmbătă, 7 februarie, atelierul creativ pentru copii „Familia mea, lumea mea”. La activitate au fost prezenți 40 de copii, care au luat parte, cu entuziasm și bucurie, la două momente creative dedicate familiei. Cei mici au realizat un mini‑„arbore al familiei”, prin care au descoperit, într‑o manieră ludică, legăturile dintre membrii familiei, iar apoi au creat figurine reprezentând propria familie, integrate în rame decorative realizate manual.

„Pe parcursul atelierului, copiii au demonstrat imaginație, îndemânare și sensibilitate, fiecare lucrare reflectând emoțiile și modul unic în care cei mici își percep familia. Activitatea s‑a desfășurat într‑o atmosferă caldă și prietenoasă, oferind copiilor ocazia de a învăța prin joc și creație, dar și de a împărtăși bucuria lucrului realizat cu propriile mâini. Cei mici au fost serviți de parohie cu gustări”, ne‑a transmis preotul paroh Andrei‑Gabriel Ghiaur de la Parohia Fierbinți Târg.