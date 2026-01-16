Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Atelier de formare pentru preoții ieșeni

Știri
Un articol de: Silviu Dascălu - 16 Ianuarie 2026

Biroul de cateheză al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat zilele trecute două ateliere de formare pentru preoții din protopopiatele I, II și III, pregătindu-i pentru Concursul Național Catehetic 2026, cu tema „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.

Atelierul cu preoții din protoieriile Iași II și III a fost organizat în data de 13 ianuarie, la sediul Protopopiatului II Iași, sub îndrumarea părintelui inspector pentru cateheză al Arhiepiscopiei Iașilor, pr. Bogdan Racu, și a părinților coordonatori de cateheză din cadrul protopopiatelor Iași II și III: preoții Iulian Vornicu și Dan Pădure, participând preoți din ambele protopopiate.

Pr. Bogdan Racu a adresat un cuvânt de mulțumire, urmat de un moment introductiv în care a adus în discuție Anul 2026 - Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, muceniţe, monahii, soții și mame). A urmat cuvântul părintelui protopop Marius Daniel Profir, gazda trainingului din acest an al Concursului Național Catehetic, care a cuprins încurajări pentru preoții care vor pregăti proiecte pentru concurs.

Trainingul propriu-zis a cuprins informații importante despre alcătuirea portofoliului proiectului, cu atenție asupra formatului și criteriilor de tehnoredactare: context, conținut (cateheze, fotografii, activități, mărturii, parteneriate), precum și criteriile de evaluare a portofoliului. Pr. Dan Pădure a propus participanților un exercițiu practic, împărțindu-i în două echipe de lucru care au avut sarcina de a alcătui structura unui portofoliu. Preoții implicați au prezentat apoi, în plen, o schiță a documentelor atașate în portofoliu. Completări și nuanțări au fost aduse de pr. insp. Bogdan Racu, împreună cu participanții.

A urmat prezentarea sistematică a informațiilor despre conținutul Conceptului CNC 2026, cu tema principală „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, precum și a secțiunii media, foto și video, evidențiind aspecte tehnice pentru realizarea filmului de prezentare și a fotografiilor, utile pentru mediatizarea proiectului și ușurarea evaluării acestuia. S-a discutat, de asemenea, necesitatea unei bibliografii atent selectate.

Miercuri, 14 ianuarie, la Biserica „Sfântul Sava” din Iași s-a desfășurat un alt atelier pentru preoții din Protopopiatul Iași I. Alături de pr. insp. prof. Bogdan Racu s-au aflat părintele protopop Florin Călugăru, pr. Ciprian Nani și pr. Vasile Cristian, precum și prof. Daniela Pleșca, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași.

În debutul sesiunii, părintele protopop Florin Călugăru și-a exprimat bucuria organizării acestui atelier, întrucât, prin intermediul informațiilor prezentate în anul precedent la o activitate similară, Parohia „Sfânta Treime” din Iași a obținut locul I la etapa eparhială.

Părintele Vasile Cristian a prezentat un material bazat pe conceptul concursului, aducând în atenție detalii privind echipa de realizare, modul de organizare, adresanții, scopul și obiectivele de atins, calendarul concursului, precum și importanța corelării dintre catehezele elaborate și activitățile desfășurate. Alături de aceste conținuturi, a oferit lămuriri referitoare la tematica abordată și la necesitatea integrării acesteia în tema generală.

Prof. Daniela Pleșca a oferit participanților informații prețioase cu privire la modul de alcătuire a unui portofoliu, evidențiind normele de tehnoredactare și criteriile de conținut (coerență, logică, lizibilitate, estetică).

Pentru dinamizarea prezentării, a fost propusă o activitate pe grupe, care a avut ca scop realizarea unei structuri de portofoliu în viziune proprie, pe baza tematicii date.

 

