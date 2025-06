Au început la Sibiu lucrările Convocării anuale a preoţilor militari

Preoţii militari din structurile Armatei României sunt prezenţi la Sibiu în perioada 4-6 iunie pentru a participa la Convocarea anuală şi pentru a sărbători cei 175 de ani de asistenţă religioasă în mediul militar. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.

Întâlnirea preoţilor militari a început în Catedrala Mitropolitană din Sibiu cu un Te Deum săvârşit în prezența Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Soborul slujitor a fost condus de Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, alături de care s-au aflat preoţi consilieri patriarhali şi preoţi militari, informează Mitropolia Ardealului. A fost prezent la slujba religioasă şi gl. mr. Valentin Brînzei, directorul Statului Major al Apărării.

În cuvântul de binecuvântare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu şi-a exprimat recunoştinţa faţă de preoții militari şi a evidenţiat slujirea aleasă şi misiunea pastorală deosebită pe care o au în cadrul Armatei României.

„Întâi de toate aş vrea să vă binecuvântez şi să apreciez lucrarea pe care o împliniţi frăţiile voastre, pentru că ea nu se reduce doar la lucrarea liturgică şi duhovnicească, ci ea se extinde în domeniul acesta special, încât trebuie să fiţi un liant, să fiţi un sprijin moral, spiritual, conducătorilor Armatei, celor care sunt la fel de cinstiţi şi de apreciaţi de Biserica noastră. Ştim cu toţii că Armata Română este cea mai apreciată instituţie din Statul român pentru că este statornică şi are o slujire foarte mult asemănătoare cu slujirea pe care o avem noi, ierarhii şi preoţii Bisericii Ortodoxe: să apărăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat în păstrare. (...) Fiţi bineveniţi aici, împliniţi toată rânduiala, pentru că sunt sigur că veţi veni fiecare cu nevoile voastre şi veţi expune ceea ce aţi realizat, ceea ce vreţi să realizaţi şi ceea ce mai este necesar să se împlinească în această instituţie care este atât de cinstită de Biserică încât este pomenită la toate slujbele noastre”, a spus ierarhul.

Vechimea slujirii preoţeşti în Armată

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a vorbit despre vechimea slujirii preoţeşti în oştile domnitorilor români şi a amintit misiunea preoţilor ortodocşi în rândul militarilor români din armata Imperiului Habsburgic.

„Armata Română a avut întotdeauna clerici, preoţi şi ierarhi, alături de voievozi, de armatele care s-au luptat pe câmpurile de bătălie pentru acest popor şi pentru această ţară. În mod instituţionalizat clerul militar funcţionează de 175 de ani, dar adevărul acesta pe care l-am spus mai înainte nu a putut fi ţinut sub obroc nici măcar în timpul comunismului şi am văzut mai multe filme istorice româneşti cu marile campanii militare ale lui Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare şi alţi cruciaţi, iar în fiecare din aceste filme este subliniat şi faptul acesta că Armata era însoţită de oameni ai Bisericii care slujeau nevoile duhovniceşti ale celor aflaţi în războaie. Dar, în mod instituţional, preoţii ortodocşi din Transilvania au o istorie mai lungă decât cei 175 de ani, pentru că fiind sub autoritatea cezaro-crăiască de la Viena, preoţii ortodocşi români i-au însoţit pe soldaţii de origine română şi de confesiune ortodoxă în războaiele pe care Imperiul Habsburgic le-a purtat în multe locuri din Europa şi sunt foarte bucuros că un tânăr istoric, domnul Mircea Gheorghe Abrudan, s-a preocupat de acest lucru şi a întocmit o frumoasă teză de doctorat despre clerul militar din armata monarhiei habsburgice”, a spus Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul.

Domnul gl. mr. Valentin Brînzei a mulțumit pentru organizarea acestei manifestări a clerului militar din România.

„Aniversăm 175 de ani de la înfiinţarea clerului militar român, dar ştim cu toţii că, de fapt, preoţii au fost întotdeauna alături de poporul român, de România. Este o onoare pentru noi să lucrăm împreună. Biserica şi Armata sunt cei doi piloni pe care Statul român s-a bazat pentru a-şi construi existenţa şi a continua existenţa lui pe acest pământ. Suntem într-o situaţie geo-politică destul de dificilă în acest moment şi vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru ca suveranitatea, integritatea şi independenţa Statului român să rămână aşa cum sunt acum. De asemenea, vă mulţumim pentru sprijinul pe care, prin munca dumneavoastră în cadrul unităţilor militare, îl aduceţi spiritual tuturor colegilor noştri şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie. Sper ca această activitate să nu fie decât una dintre multele de acum înainte în care vom avea prilejul să împărtăşim nevoile, să vă aflăm doleanţele şi împreună să găsim cele mai bune şi utile căi pentru a contribui la un viitor sigur al ţării noastre”, a spus gl. mr. Valentin Brînzei.

La final, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a acordat Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” preotului militar Nicolae Călugăru. De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a acordat distincţia „Crucea Șaguniană pentru mireni” domnului gl. mr. Valentin Brînzei și Ordinul „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna pentru clerici” preotului Ciprian Ioniță, consilier patriarhal coordonator la Sectorul Social-Filantropic al Administrației patriarhale. Cei doi ierarhi au primit din partea domnului gl. mr. Valentin Brînzei steagul României și placheta Statului Major al Apărării.

Prelegere în Aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă

În Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, preoţii militari au ascultat o prelegere susținută de prof. univ. dr. lt. col. (rtr) Vasile Tabără despre istoria celor 175 de ani de slujire a clerului militar ortodox român.

„Atenţia pe care domnitorul Alexandru Ioan Cuza a acordat-o capacităţii de apărare a ţării prin înfiinţarea de mai multe unităţi militare a avut implicaţii şi asupra asistenţei religioase a acestora, numărul preoţilor militari crescând de la an, astfel că la 1863 figura în evidenţe un nu număr de 15 preoţi militari”, a spus prof. univ. dr. lt. col.(rtr) Vasile Tabără.

Convocarea anuală a preoților militari din Armata României va continua cu alte manifestări organizate la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.