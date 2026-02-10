Balul acordării panglicii la liceul românesc din Giula

Data: 10 Feb 2026

Sâmbătă, 7 februarie 2026, o nouă generație de elevi de clasa a XII‑a, de la Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, Ungaria, și‑au luat rămas‑bun de la profesorii și școala lor, urmând ca, după examenul de bacalaureat, să înceapă o nouă etapă importantă din viața lor.

Sub genericul „Balul acordării panglicii”, în sala festivă a liceului a avut loc manifestarea tradițională care se organizează în fiecare an pentru absolvenții de la toate liceele din Ungaria și care, la Liceul Românesc din Giula, a ajuns la cea de‑a 73‑a ediție.

La eveniment au participat cei 60 de elevi absolvenți, precum și în jur de 650 de invitați: directoarea Maria Gurzău Czeglédi și celelalte cadre didactice, părinți, bunici, rudenii și prieteni ai absolvenților, dar și oficialități, între care s‑au numărat Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria.

Evenimentul a fost deschis de directoarea Maria Gurzău Czegledi, care i‑a salutat pe oaspeți și i‑a felicitat pe elevii din clasa a XII‑a, la acest moment emoționant și important din viața lor. Cei 60 de elevi absolvenți, din cele două clase, au urcat pe scenă, pe rând și prin versuri și cântece și‑au exprimat recunoștința față de cadrele didactice și părinții lor, promovând, totodată, valorile însușite în această perioadă și care îl animă pe orice tânăr la vârsta lui. După programul fiecărei clase, elevii absolvenți, dar și oficialitățile prezente, au primit panglica, reprezentând perioada anilor de studii: 2022‑2026, de unde vine și numele acestei manifestări. Acestea au fost puse pe pieptul lor, în dreptul inimii, de către colegii de clasa a XI‑a.

La Liceul Românesc din Giula, în clasele I‑XII, sunt înscriși în acest an școlar (2025‑2026), circa 480 de elevi.

În Duminica a 34‑a după Rusalii, 8 februarie, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a slujit la Catedrala Episcopală din Giula, împreună cu soborul catedralei și în prezența credincioșilor, între care s‑au numărat și persoane venite din România, ne‑a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.