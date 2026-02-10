Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Balul acordării panglicii la liceul românesc din Giula

Știri
Data: 10 Feb 2026

Sâmbătă, 7 februarie 2026, o nouă generație de elevi de clasa a XII‑a, de la Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, Ungaria, și‑au luat rămas‑bun de la profesorii și școala lor, urmând ca, după examenul de bacalaureat, să înceapă o nouă etapă importantă din viața lor.

Sub genericul „Balul acordării panglicii”, în sala festivă a liceului a avut loc manifestarea tradițională care se organizează în fiecare an pentru absolvenții de la toate liceele din Ungaria și care, la Liceul Românesc din Giula, a ajuns la cea de‑a 73‑a ediție.

La eveniment au participat cei 60 de elevi absolvenți, precum și în jur de 650 de invitați: directoarea Maria Gurzău Czeglédi și celelalte cadre didactice, părinți, bunici, rudenii și prieteni ai absolvenților, dar și oficialități, între care s‑au numărat Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria.

Evenimentul a fost deschis de directoarea Maria Gurzău Czegledi, care i‑a salutat pe oaspeți și i‑a felicitat pe elevii din clasa a XII‑a, la acest moment emoționant și important din viața lor. Cei 60 de elevi absolvenți, din cele două clase, au urcat pe scenă, pe rând și prin versuri și cântece și‑au exprimat recunoștința față de cadrele didactice și părinții lor, promovând, totodată, valorile însușite în această perioadă și care îl animă pe orice tânăr la vârsta lui. După programul fiecărei clase, elevii absolvenți, dar și oficialitățile prezente, au primit panglica, reprezentând perioada anilor de studii: 2022‑2026, de unde vine și numele acestei manifestări. Acestea au fost puse pe pieptul lor, în dreptul inimii, de către colegii de clasa a XI‑a.

La Liceul Românesc din Giula, în clasele I‑XII, sunt înscriși în acest an școlar (2025‑2026), circa 480 de elevi.

În Duminica a 34‑a după Rusalii, 8 februarie, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a slujit la Catedrala Episcopală din Giula, împreună cu soborul catedralei și în prezența credincioșilor, între care s‑au numărat și persoane venite din România, ne‑a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

 

