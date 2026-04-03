Bazar de Paști la Centrul Catedral Social al Arhiepiscopiei Sibiului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a fost organizat joi, 2 aprilie, la Centrul de zi „Sfânta Treime” aflat în curtea Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” din Sibiu, un bazar de Sfintele Paști cu titlul „Dar din dar pentru seniori”.

Vârstnicii au pregătit diferite obiecte specifice sărbătorilor pascale, realizate cu multă îndemânare şi dăruire. Pentru acest eveniment, Cantina „Sfântul Stelian” a pregătit produse specifice sărbătorilor pascale, pentru ca oaspeţii bazarului să fie întâmpinaţi aşa cum se cuvine.

„Bun venit la bazarul nostru «Dar din dar pentru seniori». Ne bucurăm să ne aflăm astăzi aici în număr atât de mare, lucru care ne motivează să mergem mai departe și să ne ducem misiunea de a avea grijă de seniorii noștri în cadrul centrului nostru de zi. Așa că vă așteptăm în număr cât mai mare, vă așteptăm să admirați produsele realizate de bunicii noștri și vă mulțumim. Vă așteptăm în fiecare zi la noi”, a spus coordonatorul Centrului de zi, Roxana Dinescu.

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu a fost transmis celor prezenți de pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan.

„Vă adresez din partea Părintelui nostru Mitropolit un cuvânt de bun venit, de binecuvântare și mulțumire tuturor celor care sunteți de față: conducerea, angajați ai acestui centru de zi pentru vârstnici care s‑a născut aici, în curtea Catedralei Mitropolitane, printr‑o finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Regional Centru, REGIO. Dar înainte de a fi realizat, vreau să vă spun că a fost și rămâne un proiect de suflet al Părintelui nostru Mitropolit care, de‑a lungul timpului, și‑a dorit ca aici, în curtea catedralei, lângă Altarul Catedralei Mitropolitane să fie și un așezământ social, așa încât Altarul catedralei să se unească cu altarul slujirii semenilor. Dacă noi la Sfânta Liturghie, pe Altarul catedralei prăznuim bucuria credinței noastre, iubirea lui Dumnezeu față de noi, oamenii, această iubire se duce dincolo de zidurile bisericii în slujirea semenilor. Centrul Catedral «Sfânta Treime» este tocmai expresia vie a acestei iubiri și slujiri a semenilor. Ne bucurăm de acest eveniment care, dincolo de a fi unul social sau cultural, este o expresie vie a comuniunii, a solidarității, a grijii față de fiecare dintre dumneavoastră, care de‑a lungul vieții ați dăruit atât de mult pentru întreaga comunitate”, a spus pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

„Simt că rugăciunea lor o să fie ca o binecuvântare”

La bazar au participat credincioși, persoane implicate în evenimentele comunitare, membri ai Administraţiei eparhiale, precum și elevi din clasa a X‑a E de la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Sibiu, care, cu vizibile emoții, s‑au putut bucura de întâlnirea cu vârstnicii. Cei prezenți au găsit cadouri potrivite pentru persoanele dragi încărcate de dragostea și povestea de viață a seniorilor.

Iată câteva din mărturiile elevilor prezenţi la bazar:

„A fost o experiență foarte frumoasă. Iubesc bătrânii din toată inima și, când am auzit că ne aduce aici doamna dirigintă, am fost foarte fericită. Am și început un pic să plâng pentru că m‑am umplut de emoții și o să vin când apuc aici tot timpul, deoarece am o legătură foarte specială cu cei în vârstă și știu că am ce învăța de la ei. Sunt obiecte foarte frumoase și lucrări foarte frumoase aici, care mă inspiră că o să pot și eu să fac ceva când o să fiu bătrână și că nu se termină viața, oricât de grea ar fi”.

„Mă emoționează foarte tare acest lucru, deoarece, din păcate, nu mi‑am cunoscut bunicile și mă simt foarte bine în preajma acestor femei în vârstă, care încearcă să te sfătuiască în tot ce pot și își arată dragostea prin ceea ce fac ele și prin ceea ce au confecționat. Mă simt foarte bine. Simt că rugăciunea lor o să fie ca o binecuvântare pentru obiectul respectiv și o să ne însoțească în ziua respectivă, în săptămâna respectivă, în anul respectiv și mă bucur.”

„La acest bazar am găsit câteva obiecte foarte frumoase confecționate de oamenii vârstnici de aici din Sibiu. Sunt ornamente de Paști, am găsit aici o vază foarte interesantă și mă gândesc că în asta o să pun flori. Găsiți aici prăjituri făcute de doamna Ioana de la Cantina «Sfântul Stelian», prăjituri foarte bune. Și la fel, ornamente și mai multe obiecte de Paști pe care probabil o să le dăm celor dragi ca să se bucure, așa, ca mici cadouri. Mă gândesc, când le văd așa, mă gândesc la bunicii noștri pe care nu‑i mai avem, dar care de multe ori ne dădeau așa câte un obiect făcut de ei. Cu acest gând plec de aici: că le‑au făcut cu suflet și le voi păstra așa cu drag acasă pe toate”.