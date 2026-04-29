Bilanţ al Asociației „Societatea Femeilor Ortodoxe” din Arhiepiscopia Clujului

Un articol de: Darius Echim - 29 Aprilie 2026

Adunarea Generală anuală a Asociației „Societatea Femeilor Ortodoxe” din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, a avut loc luni, 27 aprilie, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Potrivit bilanțului prezentat în cadrul Adunării Generale, în anul 2025 aproximativ 100 de persoane vârstnice au primit sprijin constant și diversificat din partea asociației. În total, au fost distribuite 924 de pachete alimentare, s‑au efectuat 3.328 de vizite la domiciliu și s‑au înregistrat 4.271 de convorbiri telefonice cu caracter de sprijin și consiliere.

Întâlnirea a avut loc în sala de evenimente a Muzeului Mitropoliei Clujului şi a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, care a vorbit despre importanța misiunii femeii creștine în societatea contemporană. De asemenea, le‑a felicitat pe membrele asociației pentru activitatea social‑filantropică, apreciind misiunea pe care o desfășoară în slujba aproapelui.

Adina‑Corina Udrescu a anunțat că se retrage din funcția de președinte a Asociației „Societatea Femeilor Ortodoxe” și a propus preluarea acestei funcții de către Mariana Lupea, propunere aprobată în unanimitate de membrele asociației. 

 

