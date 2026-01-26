Bilanțul activităților din Arhiepiscopia Craiovei

Lucrările Consiliului și Adunării eparhiale ale Arhiepiscopiei Craiovei, moment de bilanţ pentru activitatea desfăşurată în anul 2025 şi de planificare a activităţilor pentru anul 2026, au avut loc sâmbătă, 24 ianuarie. Şedinţele de lucru au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

La aceste lucrări de bilanț și planificare, care s‑au desfășurat în sala de conferințe a Căminului preoțesc „Renașterea” din Craiova, au participat membrii Adunării eparhiale, părinţii consilieri şi părinţii protoierei ai Arhiepiscopiei Craiovei.

Înaintea şedinţei Adunării eparhiale a fost oficiată o slujbă de Te Deum.

În deschidere, Părintele Mitropolit Irineu a rostit un cuvânt de învăţătură: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate, pentru binecuvântările din anul ce a trecut! Au fost destule încercări, dar ne‑a ajutat Dumnezeu în toate activităţile şi lucrările noastre, fapt pentru care mulţumim părinţilor consilieri, protoiereilor, părinţilor stareţi, maicilor stareţe, preoţilor noştri şi bunilor creştini. Este o activitate laborioasă, cu proiecte şi provocări noi. Trebuie să schimbi registrele mentale în fiecare zi, dar pentru această lucrare ne ajută Bunul Dumnezeu, pentru că ne adresăm celor credincioşi şi necredincioşi, celor săraci şi celor bogaţi; toţi beneficiază de ajutorul nostru şi de cateheza noastră. Toate acestea se văd şi în datele referatelor”.

Raportorii comisiilor Adunării eparhiale au dat citire dărilor de seamă pentru activitatea desfăşurată de sectoarele eparhiale în anul 2025. Mai departe, au fost supuse la vot rapoartele de activitate pe anul 2025, proiectele propuse pentru anul 2026, precum și bugetul de venituri și cheltuieli.

La final, Părintele Mitropolit Irineu le‑a mulţumit şi acordat gramate de mulţumire membrilor Adunării eparhiale care şi‑au încheiat cel de‑al doilea mandat.