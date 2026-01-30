Bilanțul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului în anul 2025

La sediul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, s‑au desfășurat, joi, 29 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale și a fost prezentat bilanțul activităților din eparhie, în anul 2025, sub aspect spiritual, administrativ, economic, cultural și misionar‑social.

Ședința Adunării a fost precedată de slujba de Te Deum săvârșită în paraclisul facultății de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul. Conform comunicatului transmis de Biroul de presă al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, evenimentele anului în eparhie au fost: proclamarea canonizării Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj (1898‑1961) - marcată pe parcursul întregului an prin evenimente liturgice, academice, culturale și artistice, şi manifestările religioase și culturale din cadrul „Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”.

Misiunea în rândul tinerilor

Eparhia a sărbătorit 20 de ani de când organizează activități dedicate copiilor și adolescenților, iar Centrul misionar de tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz‑Băi a marcat 10 ani de activitate. În Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, Arhiepiscopia Clujului a organizat și găzduit la Centrul misionar de tineret „Ioan Bunea” tabăra din cadrul Programului Național de Tabere pentru Tineret „Tradiție și noutate” al Patriarhiei Române. În anul 2025 au fost organizate peste 25 de tabere, la care se adaugă zile de tabără în parohiile din eparhie sau traininguri pentru formarea voluntarilor.

Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, prin rezultatele obținute la Evaluarea Națională și Bacalaureat, se plasează într‑un top al celor mai bune școli din Cluj‑Napoca. Școala Primară „Sfântul Stelian” din Bistrița a primit autorizația de funcționare pentru învățământul gimnazial începând cu anul școlar 2026‑2027.

În sprijinul tinerilor studioși, dar fără posibilități financiare, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a oferit 34 de burse în valoare totală de 103.200 de lei, la care se adaugă premiile acordate de Arhiepiscopia Clujului olimpicilor.

Misiunea în societate

Arhiepiscopia Clujului are în prezent în derulare 60 de proiecte și programe sociale. Anul trecut, în județul Cluj, au fost inaugurate Centrul de îngrijiri paliative pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară, Centrul de servicii sociale „Sfânta Ana” din Dej și Așezământul pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale” din Cornești. Au fost acordate ajutoare financiare în valoare de 1.742.443 de lei. La acestea se adaugă sumele din Fondul Central Misionar și Fondul de întrajutorare pastorală, în valoare de 1.129.963 de lei, din care au fost ajutați preoții și parohiile lipsite de posibilități materiale. La nivelul Eparhiei Clujului, prin unitățile de cult, asociațiile și fundațiile eparhiale, a fost cheltuită în scop filantropic suma totală de 42.168.315 lei, de care au beneficiat 18.730 de persoane.

Fonduri europene

La finalul anului 2025 s‑au semnat contracte de finanțare pe fonduri europene, în valoare de aproximativ 8.500.000 de euro, pentru dezvoltarea infrastructurii sociale din eparhie. Printre proiectele pentru anul 2026 se numără: implementarea proiectului Reabilitare, restaurare și introducere în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj, în care sunt incluse și lucrările de mozaic; continuarea lucrărilor la Centrul misionar social „Sfântul Apostol Andrei” din Cluj‑Napoca, la Așezământul pentru copii „Sfântul Siluan Athonitul” din Dorolea și la Așezământul „Sfântul Onufrie” din Florești; începerea lucrărilor la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfântul Efrem cel Nou” din Budacu de Jos; amenajarea unui magazin de obiecte bisericești în Cluj‑Napoca și realizarea unui parc fotovoltaic la Nușeni, conform comunicatului transmis de Biroul de presă al Arhiepiscopiei Clujului.