Binecuvântare arhierească în localitatea Bilbor, judeţul Harghita

În Duminica Întoarcerii fiului risipitor, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Efrem cel Nou” din localitatea Bilbor, județul Harghita.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură despre Pilda Întoarcerii fiului risipitor.

„În această parabolă, tatăl este imaginea Tatălui ceresc. Într‑un singur verset sunt cinci verbe grăitoare«: l‑a văzut, i s‑a făcut milă, a alergat, a căzut și l‑a sărutat» (Luca 15, 20). Evanghelia este rânduită înainte de Postul Mare pentru a ne chema pe toți la pocăință, deoarece Dumnezeu așteaptă pe păcătos din clipa în care acesta a păcătuit. «Dumnezeu este iubire» (1 Ioan 4, 8). De aceea, să ne întoarcem cu toții în brațele lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, mai mulţi credincioși s‑au împărtășit cu Sfintele Taine.

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Andrei, împreună cu soborul slujitor, a săvârșit rânduiala Parastasului pentru vrednica de pomenire preoteasă Ileana Apostol, înălțând rugăciuni pentru odihna sufletului acesteia în lumina Împărăției lui Dumnezeu.