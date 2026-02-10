Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare arhierească în localitatea Bilbor, judeţul Harghita

Un articol de: Arhid. Alexandru Moroianu - 10 Feb 2026

În Duminica Întoarcerii fiului risipitor, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Efrem cel Nou” din localitatea Bilbor, județul Harghita.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură despre Pilda Întoarcerii fiului risipitor.

„În această parabolă, tatăl este imaginea Tatălui ceresc. Într‑un singur verset sunt cinci verbe grăitoare«: l‑a văzut, i s‑a făcut milă, a alergat, a căzut și l‑a sărutat» (Luca 15, 20). Evanghelia este rânduită înainte de Postul Mare pentru a ne chema pe toți la pocăință, deoarece Dumnezeu așteaptă pe păcătos din clipa în care acesta a păcătuit. «Dumnezeu este iubire» (1 Ioan 4, 8). De aceea, să ne întoarcem cu toții în brațele lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, mai mulţi credincioși s‑au împărtășit cu Sfintele Taine.

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Andrei, împreună cu soborul slujitor, a săvârșit rânduiala Parastasului pentru vrednica de pomenire preoteasă Ileana Apostol, înălțând rugăciuni pentru odihna sufletului acesteia în lumina Împărăției lui Dumnezeu.

 

