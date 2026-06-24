Binecuvântare arhierească în localitatea Margine, Bihor

Duminica a treia după Pogorârea Duhului Sfânt, 21 iunie, când a fost prima prăznuire a Duminicii Sfinților Athoniți, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie în localitatea Margine, Protopopiatul Marghita, unde a binecuvântat și lucrările de înfrumusețare și înnoire realizate la sfântul lăcaș.

Ierarhul a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc în care a tâlcuit înțelesurile îndemnurilor hristice găzduite de pericopa duminicală (Matei 6, 22-33, Despre grijile vieții), chemându-i pe cei prezenți la redescoperirea priorităților autentice ale vieții creștine și la eliberarea de povara grijilor care ajung adesea să domine viața de zi cu zi a omului contemporan: „Suntem în duminica în care Domnul Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, ne vorbește despre grijile lumii și ne aduce aminte nouă, creștinilor, iar prin noi întregii omeniri, că nu are nici un rost să ne cheltuim timpul și să ne consumăm puterile îngrijindu-ne de toate cele din afară, bineștiind că, așa cum Dumnezeu poartă de grijă făpturii, n-are cum să nu ne poarte de grijă și nouă, oamenilor. Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, le spune celor de atunci, ucenicilor și mulțimilor care-L ascultau, iar prin ei nouă tuturor, să ne uităm bine în lumea noastră și să vedem cum Dumnezeu poartă de grijă întregii făpturi, care nu se zdrobește atât de mult și nu se silește atât de tare ca noi, pentru că Dumnezeu are grijă de toate”.

La final au vorbit pr. Călin-Gheorghe Cotrău, protopopul Marghitei, şi pr. paroh Bogdan-Ionuț Feher, care a dăruit ierarhului o icoană a Sfinților Apostoli Petru și Pavel.