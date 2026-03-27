Binecuvântare arhierească la Mănăstirea Sita Buzăului, Covasna

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din comuna Sita Buzăului, județul Covasna, în ziua praznicului Bunei Vestiri. Numeroși credincioși au luat parte la slujbă, iar cei care s-au pregătit prin post, spovedanie și rugăciune s-au învrednicit de primirea Sfintelor și Dumnezeieștilor Taine.

Preasfințitul Părinte Andrei a evidențiat taina întrupării Fiului lui Dumnezeu și rolul esențial al Maicii Domnului în iconomia mântuirii, arătând că această sărbătoare este începutul lucrării de mântuire a omului. Ierarhul a explicat înțelesul sărbătorii, arătând că „Buna Vestire este praznicul începutului mântuirii noastre” și că termenul „evanghelismos” înseamnă „Vestea cea bună a începutului mântuirii”, deoarece „Dumnezeu, prin întruparea Fiului Său, S-a făcut Om din pururea Fecioara Maria”.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a oferit distincția „Crucea Eparhială pentru clerici” ieroschimonahului Ghenadie Trif, duhovnicul obștii de maici a mănăstirii din Sita Buzăului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de obștea de maici a așezământului monahal.