Binecuvântare arhierească la Mănăstirea Timișeni‑Șag

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat duminică, 10 mai, la Sfânta Liturghie săvârșită la Mănăstirea Timișeni‑Șag, județul Timiș, de un sobor din care au făcut parte pr. Timotei Anișorac, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei; arhim. Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din eparhie; pr. Mircea Szilagyi, consilier eparhial, precum și ieromonahii slujitori ai așezământului monahal.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Ioan a tâlcuit dialogul Mântuitorului cu femeia samarineancă, pe care l‑a înfățișat drept o întâlnire decisivă între omul căzut în păcat și Dumnezeul Cel viu. Înaltpreasfinția Sa a explicat că „apa vie” despre care vorbește Mântuitorul este însuși harul dumnezeiesc, pe care omul nu îl poate primi decât printr‑o prefacere lăuntrică și prin apropierea sinceră de Hristos, trăită în sânul Bisericii.

La finalul cuvântului, a evocat personalitatea Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, sărbătorit în această zi. În 10 mai 2026 a fost prima prăznuire a Sfântului Cuvios Calistrat de la canonizarea sa și de la așezarea sfintelor sale moaște în biserica mănăstirii, moment de aleasă însemnătate istorică și duhovnicească, petrecut la 7 decembrie 2025.

La finalul sărbătorii, pelerinii și credincioșii prezenți s‑au bucurat de agapa pregătită de obștea mănăstirii prin grija maicii starețe, monahia stavroforă Casiana Şimon.