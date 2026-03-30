Binecuvântare arhierească pentru comunitatea ortodoxă din Iara

Binecuvântare arhierească pentru comunitatea ortodoxă din Iara

Un articol de: Darius Echim - 30 Martie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i‑a binecuvântat în Duminica a 5‑a din Postul Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca), 29 martie,pe credincioșii din Parohia Ortodoxă Iara, Protopopiatul Turda, județul Cluj.

În Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, şi a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Femeile noastre sfinte, exemple de pocăință”, în cadrul căruia a vorbit despre rolul și importanța pocăinței. Ierarhul a pornit de la versetul scripturistic: „Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puțin, puțin iubește” (Luca 7, 47), subliniind legătura profundă dintre iubire și iertare în lucrarea pocăinței. În acest context, Înaltpreasfinția Sa a oferit‑o drept exemplu de pocăință pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, pomenită în această duminică, ia, pornind de la viața și învățăturile ei, a arătat importanța postului, a rugăciunii, a pocăinței și a spovedaniei în urcușul duhovnicesc al credinciosului. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi clujeni. La chinonic, cântărețul bisericesc al Parohiei Iara, Răzvan Hisem, a interpretat mai multe pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Gabriel Bindea i‑a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, iar în semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, i‑a oferit o icoană cu Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț.

Pentru activitatea pastoral‑misionară și administrativă desfășurată până în prezent, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l‑a hirotesit sachelar pe preotul parohul Gabriel Vasile Bindea. primarul comunei Iara, Ioan Dorin Popa, care este și prim‑epitropul parohiei, a primit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, iar Ioan Vana, în calitate de binefăcător, a fost distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni. Membrii Consiliului parohial și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Sfânta Liturghie a fost săvârşită în prezența oficialităților locale, a numeroși credincioși și fii ai satului, o parte fiind îmbrăcați în straie populare specifice zonei.

 

  Duminica Sfintei Maria Egipteanca la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava
    Duminica Sfintei Maria Egipteanca la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

    În Duminica a 5-a din Postul Paștilor, 29 martie, în mijlocul credincioșilor care au venit la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a poposit Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. După ce s‑a închinat la cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, odor neprețuit așezat în această perioadă în paraclisul care îi poartă numele, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în incinta ansamblului monastic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte slujitori ai așezământului monahal și clerici de la Centrul eparhial Suceava, precum și pr. Vasile Ioana, paroh al Bisericii „Sfântul Nicolae Dintr‑o Zi” din București. Slujba a fost împodobită cu răspunsurile liturgice date de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

    30 Mar, 2026
  Hramul Bisericii „Buna Vestire" din Ieud
    Hramul Bisericii „Buna Vestire” din Ieud

    Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit duminică, 29 martie, Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire” din Ieud, județul Maramureș, care și-a sărbătorit în ac

    30 Mar, 2026
