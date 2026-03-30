Binecuvântare arhierească pentru comunitatea ortodoxă din Iara

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i‑a binecuvântat în Duminica a 5‑a din Postul Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca), 29 martie,pe credincioșii din Parohia Ortodoxă Iara, Protopopiatul Turda, județul Cluj.

În Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, şi a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Femeile noastre sfinte, exemple de pocăință”, în cadrul căruia a vorbit despre rolul și importanța pocăinței. Ierarhul a pornit de la versetul scripturistic: „Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puțin, puțin iubește” (Luca 7, 47), subliniind legătura profundă dintre iubire și iertare în lucrarea pocăinței. În acest context, Înaltpreasfinția Sa a oferit‑o drept exemplu de pocăință pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, pomenită în această duminică, ia, pornind de la viața și învățăturile ei, a arătat importanța postului, a rugăciunii, a pocăinței și a spovedaniei în urcușul duhovnicesc al credinciosului. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi clujeni. La chinonic, cântărețul bisericesc al Parohiei Iara, Răzvan Hisem, a interpretat mai multe pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Gabriel Bindea i‑a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, iar în semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, i‑a oferit o icoană cu Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț.

Pentru activitatea pastoral‑misionară și administrativă desfășurată până în prezent, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l‑a hirotesit sachelar pe preotul parohul Gabriel Vasile Bindea. primarul comunei Iara, Ioan Dorin Popa, care este și prim‑epitropul parohiei, a primit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, iar Ioan Vana, în calitate de binefăcător, a fost distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni. Membrii Consiliului parohial și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Sfânta Liturghie a fost săvârşită în prezența oficialităților locale, a numeroși credincioși și fii ai satului, o parte fiind îmbrăcați în straie populare specifice zonei.