Binecuvântare arhierească pentru credincioșii Parohiei Traian

Credincioșii parohiei tulcene Traian au primit duminică, 26 iulie, vizita Preasfinţitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, în biserica cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, construită în perioada 1907‑1914. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a oficiat și slujba de sfințire a celor cinci icoane în mozaic așezate pe fațada bisericii din Traian. A urmat Sfânta Liturghie arhierească, un moment de comuniune spirituală între ierarh, preoți și credincioși.

În cuvântul de învățătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit credincioșilor Evanghelia Duminicii a 8‑a după Rusalii, vorbind despre minunea înmulțirii pâinilor ca prefigurare a Sfintei Euharistii.

În cadrul sfintei slujbe, Preasfinția Sa l‑a hirotesit întru iconom pe preotul paroh Ionuț Biserică, iar donatorului icoanelor, Petre Sergiu Corcea, i‑a oferit un Act de apreciere pentru munca și implicarea activă în viața parohiei. La final, preotul paroh i‑a mulțumit Preasfinției Sale pentru slujba și binecuvântarea credincioșilor și i‑a oferit o icoană cu Maica Domnului. Tot duminică, în drum spre localitatea Traian, Preasfinția Sa a poposit și în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea Izvoarele, cărora le‑a ținut cuvânt de învățătură.