Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Părintele Arhiepiscop Ciprian a slujit în parohia buzoiană Vadu Sorești

Părintele Arhiepiscop Ciprian a slujit în parohia buzoiană Vadu Sorești

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 27 Iulie 2026

Credincioșii Parohiei Vadu Sorești din comuna Zărnești, județul Buzău, l-au avut în mijlocul lor duminică, 26 iulie, pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, care a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din localitate, cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Din soborul slujitorilor au făcut parte pr. Costin-Constantin Drăgan, consilier eparhial; pr. Cristian Asănache, protoiereu al Protoieriei Râmnicu Sărat; pr. Cristian Vieru, secretar al aceleiași protoierii; pr. paroh Ion-Cristi Codreanu şi alţi clerici.

Omilia din Duminica a 8-a după Rusalii a fost rostită de ierarhul Buzăului și Vrancei, care a evidențiat faptul că minunea înmulțirii celor cinci pâini și a doi pești (Matei 14, 14-22) descoperă atât purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de oameni, cât și puterea credinței lucrătoare prin rugăciune și post. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a explicat că minunea înmulțirii pâinilor prefigurează Sfânta Euharistie, prin care Hristos Se oferă credincioșilor ca „Pâinea cea vie, Care S-a coborât din cer” (Ioan 6, 51), spre dobândirea vieții veșnice. În acest context, chiriarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să participe cu evlavie la Sfânta Liturghie și să se apropie cu vrednicie de Sfânta Împărtășanie, izvorul comuniunii cu Dumnezeu și al mântuirii.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

 

Citeşte mai multe despre:   Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri