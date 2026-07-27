Sfinţire şi binecuvântare la Parohia Fabric din Timișoara

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, s‑a aflat duminică, 26 iulie, în mijlocul credincioșilor de la Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din cartierul Fabric al Timișoarei. Comunitatea parohială marchează în acest an împlinirea a 200 de ani de la întemeiere (1826-2026).

Ierarhul a fost întâmpinat în fața sfântului lăcaș de un sobor de preoți, condus de părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, din care a făcut parte şi părintele Caius Andrașoni, protopopul Protoieriei Timișoarei II, alături de numeroși credincioși.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată în biserica parohială, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a subliniat că minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor, relatată în Evanghelia duminicii (Matei 14, 14‑22), a fost săvârșită de Mântuitorul Hristos după ce a hrănit mulțimile cu cuvântul Său și i‑a vindecat pe cei bolnavi, ne-a transmis părintele Daniel Alic, slujtor la această parohie.

„Hristos nu a înmulțit pâinile din nimic, ci din pâine. La Sfânta Liturghie, din prescură, prin harul Duhului Sfânt, se face Trupul lui Hristos”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Banatului a săvârșit slujba de binecuvântare a picturii restaurate și a tuturor lucrărilor de înnoire realizate în interiorul bisericii parohiale, între care restaurarea iconostasului, a vitraliilor, a pardoselii, a mobilierului bisericesc și a candelabrelor.

În continuare, părintele paroh Cosmin Panțuru și părintele Daniel Alic au prezentat semnificația istorică a momentului aniversar și principalele repere din evoluția parohiei, cunoscută drept prima comunitate parohială românească din Timișoara organizată pe criterii etnice.

Din soborul slujitorilor au mai făcut parte părintele profesor Vasile Vlad, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, părintele profesor Nicolae Morar, slujitor îmbisericit la această parohie, preoții pensionari Iulian Cosma, care a slujit vreme de 15 ani la această biserică, și Nicolae Izbașa, din Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America, părintele Cosmin Mureșan, din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, precum și clericii parohiei: părinții Cosmin Panțuru, Daniel Alic și diac. Dorin Cătinean.

În cadrul unui moment festiv au fost oferite acte de cinstire credincioșilor care au sprijinit, prin jertfa și dărnicia lor, lucrările de restaurare și înfrumusețare ale bisericii.

Ziua aniversară va rămâne un reper de seamă în istoria Parohiei „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei” din Fabric, cea mai veche comunitate parohială românească din Timișoara păstrată neîntrerupt până în zilele noastre.