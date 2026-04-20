Binecuvântare de lucrări la Parohia Iosefin din Timișoara

Data: 20 Aprilie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, s-a aflat duminică, 19 aprilie, în mijlocul preoților și credincioșilor Parohiei Iosefin din Timișoara. La orele dimineții, ierarhul a fost întâmpinat, potrivit tradiției, cu flori, pâine și sare, dar și cu mare bucurie, de către preoții slujitori și de credincioșii veniți în număr mare.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor format din preoții Timotei Anișorac, vicar eparhial; Cristian Păiș, inspector eparhial; conf. univ. dr. Vasile Pop, de la Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad; Ioan Bociu, din Statele Unite ale Americii; Florin Carebia; Emanuil Petrulescu; Eugen Babescu; Ionel Popescu, și arhid. prof. univ. dr. Ștefan Ioan Stratul.

La final, IPS Părinte Mitropolit Ioan a săvârșit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate anul trecut și în primul trimestru al anului 2026 la biserica parohială: realizarea unei noi instalații electrice; recondiționarea candelabrului central, sculptat de Ștefan Gajo, aflat într-o stare avansată de deteriorare; amplasarea unor ferestre acționate automat în cupola bisericii; consolidarea și înfrumusețarea iconostasului (partea dinspre Sfântul Altar) și a întregului mobilier din altar și a stranelor bisericii; desprăfuirea, spălarea și restaurarea picturii din lăcașul de cult, la rândul ei exfoliată și degradată.

Chiriarhul a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură cu privire la Evanghelia duminicală, subliniind că îndoiala lui Toma a devenit, de fapt, o treaptă spre dobândirea certitudinii că Hristos Domnul a înviat din morți.

Preotul paroh Ionel Popescu a precizat că momentul istoric din această duminică binecuvântată a fost dedicat împlinirii a 105 ani de la înființarea Parohiei Iosefin din Timișoara, a 95 de ani de la înființarea coralei parohiale „Doina Banatului” și a 90 de ani de la târnosirea bisericii. De aceea, în semn de recunoștință și de neuitare, ctitorii parohiei și ai bisericii, preoții slujitori și ierarhii care au slujit în Biserica Iosefin și au plecat la ceruri au fost pomeniți. „Duminica a 2-a după Paști, luminată de razele mântuitoare ale credinței, a revărsat peste Biserica Iosefinului daruri de pace și înălțătoare bucurii duhovnicești, răsplătite de preoții slujitori și de bunii credincioși cu emoții curate și înlăcrimate. Corala «Doina Banatului», dirijată de prof. Florin Nicolae Șincari, a sporit, prin minunatele imnuri pascale, frumusețea negrăită a acestei duminici”, ne-a transmis preotul paroh Ionel Popescu.