Proiectul parohial „Familia - spațiul în care cultivăm și învățăm iubirea” s‑a încheiat într‑o atmosferă plină de emoție, bucurie și solidaritate, după o serie de activități educative, creative
Binecuvântare la Catedrala din Deva
În ziua praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, 5 aprilie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Deva împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al eparhiei, înconjurați de un sobor de slujitori. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfântul Ierarh Nicolae”, dirijată de pr. Nicolae-Daniel Balea. Arhim. Andrei Coroian, vicar eparhial onorific, a rostit cuvântul de învățătură cu privire la evenimentele premergătoare intrării Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim: învierea lui Lazăr, vestea minunii și entuziasmul mulțimii, cina din Betania și adunarea mulțimilor pentru sărbătoarea Paștelui iudaic. Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a vorbit despre intrarea triumfală a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, pe care a împlinit-o sub chipul smereniei, pe mânzul asinei, cu gândul că aclamațiile mulțimilor precedau, cu doar câteva zile, pătimirile și răstignirea Sa. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să călătorească împreună cu Domnul Hristos în Săptămâna Pătimirilor spre Jertfa de pe Cruce, pentru a se bucura apoi de biruința asupra morții prin Înviere.