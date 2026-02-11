Binecuvântare la hramul Bisericii „Sfântul Haralambie” din localitatea Greci

Aleasă bucurie duhovnicească a trăit anul acesta și Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din comuna Greci, județul Tulcea, cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului ei spiritual. Marți, 10 februarie, în ziua hramului, numeroși credincioși din cele trei biserici ortodoxe ale comunei au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale și membri ai comunității italiene din zonă, reprezentativă pentru istoria Dobrogei.

Un moment deosebit l‑a constituit aducerea în parohie, spre închinare, a unui fragment din moaștele Sfântului Haralambie, păstrat la Paraclisul episcopal „Buna Vestire” din Tulcea.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre viața Sfântului Haralambie, episcop al cetății Magnezia din Asia Mică, martirizat în anul 202, în timpul persecuțiilor împăratului Septimiu Sever. Deși înaintat în vârstă, sfântul a mărturisit cu tărie credința în Hristos, îndurând chinuri grele, iar tradiția Bisericii îl amintește ca izbăvitor de boli, foamete și molime. Din această pricină, el este cinstit în popor drept ocrotitor al sănătății și apărător al gospodăriilor, multe biserici din Dobrogea și din toată țara avându‑l ca patron spiritual.

În spațiul rural românesc, ziua Sfântului Haralambie păstrează și valențe folclorice: credincioșii aduc colivă, grâu, miere și apă pentru binecuvântare, iar în unele zone se obișnuiește sfințirea alimentelor și rugăciuni speciale pentru protecția animalelor și a câmpurilor, semn al legăturii dintre credință și viața cotidiană.

La finalul Sfintei Liturghii au fost săvârșite slujbe de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii trecuți la Domnul, precum și o rugăciune pentru sănătatea enoriașilor. Credincioșii au primit peste 150 de pachete cu hrană caldă.

Biserica parohială din Greci rămâne un reper spiritual al comunității așezate la poalele Munților Măcinului, în apropierea Parcului Național Munții Măcinului, într‑un peisaj dobrogean de o frumusețe aparte. Localitatea Greci este cunoscută și prin prezența uneia dintre cele mai vechi comunități italiene din Dobrogea, stabilită aici încă din secolul al XIX‑lea pentru exploatarea granitului, element care conferă satului o identitate multiculturală distinctă.