Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Binecuvântare la mănăstirea teleormăneană Pantocrator

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 15 Aprilie 2026

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost prezent duminică, 12 aprilie, în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat slujba Vecerniei speciale, cunoscută și sub denumirea de „A doua Înviere”, în biserica mare a mănăstirii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din rândul slujitorilor care s-au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul așezământului monahal, precum și alți clerici.

În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre însemnătatea praznicului Învierii Domnului: „Sărbătoarea Învierii Domnului este temelia credinței creștine și izvor de nădejde pentru întreaga lume. Învierea ne amintește că, dincolo de suferință și încercări, Dumnezeu pregătește fiecăruia bucuria veșnică, chemându-ne, totodată, să trăim cu credință și nădejde. Astfel, fiecare creștin este chemat să devină purtător de lumină. În același timp, suntem îndemnați să împărtășim această lumină prin fapte bune și prin dragoste față de aproapele. Învierea lui Hristos ne arată că iubirea este mai puternică decât moartea și că iertarea aduce pace în sufletele noastre”. 

La finalul slujbei, părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul Mănăstirii Pantocrator, i-a mulțumit ierarhului pentru slujire și pentru cuvântul de învățătură.

Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, își va sărbători hramul în acest an prin aducerea cinstitului cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, de la Mănăstirea Xenofont din Sfântul Munte Athos, Grecia. Sfântul odor va fi adus în România de o delegație condusă de părintele arhimandrit Alexios, starețul mănăstirii athonite, și va rămâne spre închinare la așezământul monahal teleormănean în perioada 22-28 aprilie 2026. Acest moment se înscrie în cadrul pelerinajului tradițional organizat la Mănăstirea Pantocrator în Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, zi în care este cinstită în mod deosebit și Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, ocrotitoarea mănăstirii.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului  -   Mănăstirea Pantocrator
