Grija pentru buna rânduială a parohiilor și susținerea activă a comunităților istorice românești din Serbia au constituit luni, 2 martie, prioritățile agendei chiriarhale a Preasfințitului Părinte Ieronim,
Binecuvântare la Mănăstirea Topolnița
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit duminică, 1 martie, Sfânta Liturghie în mijlocul obștii monahale a Mănăstirii Topolnița, județul Mehedinți, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența credincioșilor. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Sfântul Nicodim” al Catedralei Episcopale din Drobeta‑Turnu Severin. Slujirea arhierească de la Mănăstirea Topolnița s‑a încheiat prin binecuvântarea oferită credincioșilor, constituind un prilej de întărire în credință și de reînnoire a legăturii vii dintre ierarh, obștea monahală și poporul binecredincios.