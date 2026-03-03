Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântare la Mănăstirea Topolnița

Binecuvântare la Mănăstirea Topolnița

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Alexandru Cătălin Trăilescu - 03 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit duminică, 1 martie, Sfânta Liturghie în mijlocul obștii monahale a Mănăstirii Topolnița, județul Mehedinți, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența credincioșilor. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Sfântul Nicodim” al Catedralei Episcopale din Drobeta‑Turnu Severin. Slujirea arhierească de la Mănăstirea Topolnița s‑a încheiat prin binecuvântarea oferită credincioșilor, constituind un prilej de întărire în credință și de reînnoire a legăturii vii dintre ierarh, obștea monahală și poporul binecredincios.

Citeşte mai multe despre:   PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei  -   Manastirea Topolnita
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri