Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit, de sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Chiroiu, județul Ialomița, cu prilejul hramului a
Binecuvântare pentru credincioșii argeșeni
Credincioșii din Parohia Domnești de Jos, Protopopiatul Curtea de Argeș, județul Argeș, au sărbătorit miercuri hramul bisericii închinate praznicului Bunei Vestiri. Bucuria acestora a fost deosebită deoarece Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a vizitat comunitatea, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, iar în final slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul. La sfârșitul Sfintei Liturghii, Grupul „Cununa Domneștiului” a interpretat pricesne, aducând un moment de liniște și înălțare sufletească pentru toți cei prezenți, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.
Biserica „Buna Vestire” din Parohia Domnești de Jos a fost construită în perioada 1862-1873 de preotul Ioan Duhovnicul împreună cu enoriașii. În ultimii zece ani, cu sprijinul primăriei, al Secretariatului de Stat pentru Culte și al altor sponsori cu dragoste față de Biserică, au fost derulate mai multe lucrări de restaurare.