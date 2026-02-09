Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare pentru credincioșii din Galaţi

Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 09 Feb 2026

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat duminică, 8 februarie, Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi credincioşi din acest oraş de la Dunăre, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul lăcaşului de cult. Aflându‑ne în cea de‑a doua duminică a perioadei Triodului, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit Parabola Întoarcerii fiului risipitor, relatată de Sfântul Evanghelist Luca (15, 11-2). Ierarhul a arătat că această pildă ne surprinde mereu cu numeroase învățăminte necesare urcușului nostru duhovnicesc în perioada de pregătire pentru Postul Sfintelor Paşti, evidenţiind revenirea tânărului fiu în iubirea şi dărnicia tatălui din singurătatea şi înstrăinarea în care a căzut. De asemenea, Părintele Arhiepiscop Casian i‑a îndemnat pe credincioşi să nu stăruie în cădere, ci prin pocăinţă, spovedanie şi milostenie să se pregătească pentru urcuşul duhovnicesc al Postului Mare. După Sfânta Liturghie, chiriarhul Dunării de Jos i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenți la slujbă.

 

