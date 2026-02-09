Binecuvântare pentru credincioșii din Galaţi

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat duminică, 8 februarie, Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi credincioşi din acest oraş de la Dunăre, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul lăcaşului de cult. Aflându‑ne în cea de‑a doua duminică a perioadei Triodului, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit Parabola Întoarcerii fiului risipitor, relatată de Sfântul Evanghelist Luca (15, 11-2). Ierarhul a arătat că această pildă ne surprinde mereu cu numeroase învățăminte necesare urcușului nostru duhovnicesc în perioada de pregătire pentru Postul Sfintelor Paşti, evidenţiind revenirea tânărului fiu în iubirea şi dărnicia tatălui din singurătatea şi înstrăinarea în care a căzut. De asemenea, Părintele Arhiepiscop Casian i‑a îndemnat pe credincioşi să nu stăruie în cădere, ci prin pocăinţă, spovedanie şi milostenie să se pregătească pentru urcuşul duhovnicesc al Postului Mare. După Sfânta Liturghie, chiriarhul Dunării de Jos i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenți la slujbă.