Binecuvântare pentru credincioșii din parohia bănățeană Topleț

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, s-a rugat duminică, 22 martie, împreună cu preotul și credincioșii Parohiei Topleț din Protopopiatul Băile Herculane, județul Caraț-Severin, prilej cu care a și binecuvântate lucrările săvârșite la biserica parohială.

În ultima perioadă au fost efectuate ample lucrări la exteriorul bisericii Parohiei Topleț, iar Părintele Episcop Luacin a binecuvântat în Duminica a 4-a a Postului Mare osteneala comunității. Ierarhul a sfințit exteriorul și icoanele din mozaic ce împodobesc frontispiciul și părțile laterale ale bisericii, după care, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în sfântul lăcaș ocrotit de Sfântul Arhidiacon Ștefan. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. De asemenea, a fost sfințită și troița din marmură amplasată în curtea bisericii, la intrarea în sfântul locaș.

Au participat autorități locale, credincioși din parohie și foarte mulți copii și tineri. Pentru frumoasa activitate ce o desfășoară în această parohie, părintele paroh Dragoș-Ilie Rădoi-Rădulescu, a fost hirotesit sachelar. Primarul comunei Topleț, Ioan Blidaru și directorul Școlii Gimnaziale din Topleț, prof. Ioan Horescu, au primit din partea Preasfințitul Părinte Episcop Lucian Ordinul Eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea”, clasa a 2-a pentru mireni. Totodată, ierarhul le-a oferit tuturor celor ce s-au implicat în înfrumusețarea bisericii, diplome de recunoștință.

„Avem aici la Topleț o biserică foarte frumoasă, veche, care în ultimii ani s-a înnoit. În 2021 am sfințit interiorul bisericii, în mod special sfintele icoane, pictura, care a fost restaurată, și iată, la începutul anului 2026, după 5 ani, sfințim exteriorul bisericii și cele 3 icoane care împodobesc această frumoasă biserică. Pe frontispiciu avem icoana din mozaic a Sfântului Arhidiacon Ștefan, ocotitorul bisericii, iar pe latura dinspre miazănoapte și cea dinspre miazăzi avem icoanele Sfinților Proroci Ilie Tesviteanul și Ioan Botezătorul. Ne-am bucurat de dimineață pentru că într-adevăr, aici la Topleț, există nu numai o biserică frumoasă veche, acum înnoită, împodobită, înfrumusețată, ci avem și o comunitate harnică și dinamică”, a subliniat Părintele Episcop Lucian.

În Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), Părintele Episcop Lucian evidențiază și ajută în comunitățile din Episcopia Caransebeșului familiile cu mai mulți copii și care au o situație materială deficitară, dar duc o viață duhovnicească activă, participă la sfintele slujbe, sunt în conformitate cu rânduielile Bisericii. De aceea, și în Parohia Topleț, Preasfințitul Părinte Lucian a oferit cu această ocazie unei astfel de familii, o diplomă de recunoștință, mai multe daruri, icoane, cărți de rugăciune, Noul Testament și bani.