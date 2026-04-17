Binecuvântare pentru credincioşii din Șimleu Silvaniei, Episcopia Sălajului

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Șimleu Silvaniei, în a treia zi de Paşti, 14 aprilie. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, vorbindu-le celor prezenți despre faptul că Învierea Domnului nu îl găsește pe om într-o stare de impecabilitate, ci cu rănile, fricile și neputințele sale, pe care Hristos le asumă și le vindecă prin cuvântul Său și prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Său. De asemenea, a arătat că Evanghelia indică limpede cele două căi prin care omul se vindecă de rănile sale: cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Euharistie.

În a doua zi a Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Episcop Benedict a liturghisit în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfântul Proroc Daniel” din Jibou. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit preot pe diaconul Raul Butaș, profesor la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău, pe seama paraclisului aceleiași instituții.

În Duminica Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Benedict a săvârşit slujba din Noaptea de Înviere la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, iar în ziua praznicului Învierii Domnului, ierarhul a liturghisit în Catedrala Episcopală şi a dat citire scrisorii pastorale din acest an, intitulată „Femeia, mesager al învierii”. De asemenea, duminică seara, în Catedrala Episcopală a fost săvârşită Vecernia din ziua de Paști, cunoscută și sub denumirea de „A doua Înviere”, de către Preasfințitul Părinte Benedict, împreună cu toți preoții din parohiile municipiului Zalău.