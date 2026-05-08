Binecuvântare pentru noua casă de tip familial din localitatea sălăjeană Var

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a sfințit miercuri, 6 mai, noua casă de tip familial din localitatea Var, structură aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sălaj. Au participat autoritățile județene și locale, reprezentanții DGASPC Sălaj, echipa de proiect și personalul de specialitate, precum și copiii beneficiari și membrii comunității locale.

Preasfințitul Părinte Episcop Benedict a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a arătat că o casă de tip familial nu devine cămin prin ziduri și acoperiș, ci prin dragostea celor care aleg să se dăruiască copiilor aflați în nevoie - o dragoste care, atunci când omul simte că nu mai are de unde să dea, este susținută și împlinită de Dumnezeu Însuși. Ierarhul a subliniat că responsabilitatea față de copiii aflați în dificultate aparține tuturor celor care pot pune umărul la binele comunității și că, oricât de bune ar fi condițiile materiale, ele nu sunt suficiente fără dragostea care să le însoțească. Ierarhul i‑a îndemnat pe copii să nu se mulțumească cu puțin, ci să aspire spre mai mult prin școală și lectură. În continuare, au luat cuvântul vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Adrian Crișan, directorul executiv al DGASPC Sălaj, Violeta Milaș, și primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco.

În semn de binecuvântare, ierarhul a oferit pentru noua casă o icoană cu Învierea Domnului, iar cei 10 copii care vor locui aici au primit iconițe și cărți de rugăciuni.

Casa din Var găzduiește 10 copii și face parte dintr‑un amplu proiect european de reformă a sistemului de protecție a copilului din județul Sălaj, în valoare de 5 milioane de euro, derulat de Consiliul Județean Sălaj împreună cu DGASPC Sălaj. Proiectul a constat în construirea a 10 case de tip familial în localitățile Șimleu Silvaniei, Mirșid, Inău, Var, Cehu Silvaniei, Someș‑Odorhei și Crasna, oferind un cămin pentru 120 de copii.

Inițiativa se înscrie într‑o reformă mai amplă a sistemului de protecție socială, care vizează închiderea centrelor clasice de plasament și mutarea copiilor instituționalizați într‑un mediu mai apropiat de cel familial. Spre deosebire de centrele de plasament tradiționale, casele de tip familial găzduiesc grupuri mici de copii, cărora le oferă găzduire, îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere, într‑un cadru asemănător celui dintr‑o familie obișnuită și cu servicii centrate pe nevoile fiecărui copil în parte, în vederea integrării familiale și a incluziunii sociale.

Darea în folosință a casei din Var marchează finalizarea unei noi etape în procesul de modernizare a sistemului de protecție a copilului din județ, oferind celor 10 copii rezidenți condiții de trai la standarde europene, într‑un mediu adaptat nevoilor lor de dezvoltare.