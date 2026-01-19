Binecuvântare pentru persoanele private de libertate din Penitenciarul Galaţi

Sărbătoarea închinată Cinstirii lanţului Sfântului Apostol Petru a fost şi în acest an prilej de rugăciune, de filantropie şi de bucurie pentru persoanele private temporar de libertate din cadrul Penitenciarului de maximă siguranţă din municipiul Galaţi. Vineri, 16 ianuarie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, un sobor de preoţi din Galaţi au săvârşit Sfinta Liturghie şi Taina Sfântului Maslu în Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din incinta Penitenciarului Galaţi. În continuare, chiriarhul a oficiat o slujbă de mulţumire şi parastasul pentru martirii, deţinuţii şi angajaţii acestui penitenciar, trecuţi la cele veşnice. În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop Casian a vorbit despre această sărbătoarea, adresându‑le totodată îndemnul ca această perioadă petrecută în privare de libertate să fie un timp al pocăinţei, al îndreptării şi al înmulţirii iubirii semenilor noştri. La momentul liturgic şi catehetic au participat persoane private temporar de libertate, lucrători din cadrul penitenciarului, precum şi tineri voluntari gălăţeni.

Anul acesta, parohia gălăţeană „Sfinții Împăraţi”, precum şi Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Roşcani, judeţul Galaţi, au oferit deţinuţilor prezenţi la slujbă pachete cu obiecte bisericeşti, cărţi de rugăciune şi iconiţe. La final, Înalpreasfinţia Sa i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenţi şi le‑a oferit calendare bisericeşti şi revista eparhială. Manifestări similare s‑au desfăşurat şi la Penitenciarul Brăila şi la Penitenciarul pentru minori şi tineri din Tichileşti, judeţul Brăila.