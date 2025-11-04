Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântarea capelei din Parohia Supuru de Jos

Un articol de: Andrei Fărcaş - 04 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat duminică, 2 noiembrie, în mijlocul credincioșilor din Parohia Supuru de Jos, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Slujirea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin în Parohia Supuru de Jos a început cu binecuvântarea capelei de cimitir, care face parte din proiectul eparhial „Nici o parohie fără capelă mortuară”. Capela care a fost refăcută integral la interior și exterior poartă hramul „Învierea lui Lazăr” și este amplasată în cimitirul nou al satului.

După binecuvântarea capelei de cimitir, ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohială, construită în 1792 şi care are hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sfântul Ştefan cel Mare”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos”, iar la chinonic a cântat eleva Iulia Bura din Supuru de Sus.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin s‑a referit la Sfânta Evanghelie a duminicii ce a redat Pilda bogatului nemilostiv și săracul Lazăr şi a vorbit despre însemnătatea postului în diferite perioade ale anului bisericesc.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a oferit preotului paroh Gheorghe Viorel Dat Ordinul omagial „Preot Nicolae Gherman”, iar unor binefăcători le-a oferit distincţii şi diplome.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit din partea comunității o icoană cu Sfântul Ștefan cel Mare.

