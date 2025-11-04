Binecuvântarea capelei din Parohia Supuru de Jos

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat duminică, 2 noiembrie, în mijlocul credincioșilor din Parohia Supuru de Jos, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Slujirea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin în Parohia Supuru de Jos a început cu binecuvântarea capelei de cimitir, care face parte din proiectul eparhial „Nici o parohie fără capelă mortuară”. Capela care a fost refăcută integral la interior și exterior poartă hramul „Învierea lui Lazăr” și este amplasată în cimitirul nou al satului.

După binecuvântarea capelei de cimitir, ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohială, construită în 1792 şi care are hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sfântul Ştefan cel Mare”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos”, iar la chinonic a cântat eleva Iulia Bura din Supuru de Sus.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin s‑a referit la Sfânta Evanghelie a duminicii ce a redat Pilda bogatului nemilostiv și săracul Lazăr şi a vorbit despre însemnătatea postului în diferite perioade ale anului bisericesc.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a oferit preotului paroh Gheorghe Viorel Dat Ordinul omagial „Preot Nicolae Gherman”, iar unor binefăcători le-a oferit distincţii şi diplome.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit din partea comunității o icoană cu Sfântul Ștefan cel Mare.