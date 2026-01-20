Binecuvântarea lucrărilor de la biserica din Fetindia, Episcopia Sălajului

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s‑a aflat duminică, 18 ianuarie, în Parohia Fetindia, Protopopiatul Zalău, unde a binecuvântat lucrările realizate la biserica parohială, apoi a liturghisit în lăcașul de cult, care îi are ca ocrotitori pe Sfinții Arhangheli.

Ierarhul a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a arătat că minunea vindecării celor zece leproși nu este doar o relatare despre boală și tămăduire, ci o descoperire a modului în care omul poate rămâne blocat într‑o vindecare fără sens sau poate intra, prin credință și recunoștință, pe drumul mântuirii.

Preasfinţitul Părinte Benedict a arătat că afirmația Domnului: „Credința ta te‑a mântuit” descoperă sensul adânc al întregii pericope: „Credința este un proces (...), ne lăsăm ținuți de mână de Domnul și mergem înainte chiar și atunci când nu vedem încă unde duce drumul. Asta înseamnă credința: să ai încredere că El te poartă, chiar atunci când drumul este greu și chiar atunci când nu ai certitudini omenești”. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Iacov Protopsaltul”.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotesit întru iconom pe pr. paroh Adrian Vasile Crăciunaș, iar binefăcătorilor le‑a oferit diplome de apreciere.