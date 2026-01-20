Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântarea lucrărilor de la biserica din Fetindia, Episcopia Sălajului

Binecuvântarea lucrărilor de la biserica din Fetindia, Episcopia Sălajului

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Ionuţ Chifa - 20 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s‑a aflat duminică, 18 ianuarie, în Parohia Fetindia, Protopopiatul Zalău, unde a binecuvântat lucrările realizate la biserica parohială, apoi a liturghisit în lăcașul de cult, care îi are ca ocrotitori pe Sfinții Arhangheli.

Ierarhul a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a arătat că minunea vindecării celor zece leproși nu este doar o relatare despre boală și tămăduire, ci o descoperire a modului în care omul poate rămâne blocat într‑o vindecare fără sens sau poate intra, prin credință și recunoștință, pe drumul mântuirii.

Preasfinţitul Părinte Benedict a arătat că afirmația Domnului: „Credința ta te‑a mântuit” descoperă sensul adânc al întregii pericope: „Credința este un proces (...), ne lăsăm ținuți de mână de Domnul și mergem înainte chiar și atunci când nu vedem încă unde duce drumul. Asta înseamnă credința: să ai încredere că El te poartă, chiar atunci când drumul este greu și chiar atunci când nu ai certitudini omenești”. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Iacov Protopsaltul”.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotesit întru iconom pe pr. paroh Adrian Vasile Crăciunaș, iar binefăcătorilor le‑a oferit diplome de apreciere. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Benedict, Episcopul Sălajului  -   Protopopiatul Zalău
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri