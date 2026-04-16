Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântarea lucrărilor la biserica din Bolvașnița

Binecuvântarea lucrărilor la biserica din Bolvașnița

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Arhid. Pavel Canea,   Darius Herea - 16 Aprilie 2026

Deoarece în ultima perioadă s‑a înnoit exteriorul sfântului lăcaș al Parohiei Bolvașnița, județul Caraș‑Severin, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat această comunitate în a treia zi de Paști, 14 aprilie, și a binecuvântat lucrările săvârșite.

De dimineață, ierarhul a săvârșit slujba de binecuvântare a exteriorului bisericii parohiale cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” și a sfințit trei icoane din mozaic, așezate pe frontispiciul sfântului lăcaș - icoana hramului și icoanele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În continuare, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la care au participat autorități locale, precum și foarte mulți copii și tineri îmbrăcați în costume populare.

„Plecăm de aici mulțumiți că ne‑am făcut slujba deplin și, iată, într‑adevăr, bucuria noastră este mare pentru că am slujit în cele trei zile de Paști în cele două orașe mari ale județului nostru, Caransebeș și Reșița, iar astăzi, într‑o parohie rurală, într‑un sat, așa cum au fost și cei doi ucenici Luca și Cleopa în satul Emaus unde s‑au întâlnit cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și noi ne‑am bucurat aici la Bolvașnița ca la un nou Emaus, «Emausul din Banatul de Munte», și împreună cu credincioșii L‑am simțit pe Domnul nostru Iisus Hristos prezent în mijlocul nostru, căci El ne spune: «Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor»”, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

Părintele paroh Mădălin Afilipoae a fost hirotesit întru iconom stavrofor, iar ctitorii și binefăcătorii ce au ajutat la realizarea lucrărilor de amenajare și înfrumusețare au primit diplome de recunoștință. De asemenea, în cadrul programului eparhial din acest An omagial al pastorației familiei creștine, a fost evidențiată o familie credincioasă din parohie, cu o fată bolnavă. Membrii acestei familii au primit o diplomă, mai multe daruri și bani din partea Părintelui Episcop Lucian. Totodată, părintele paroh i‑a oferit chiriarhului din partea comunității o icoană cu ocrotitorul bisericii. Biserica din Parohia Bolvașnița a fost ridicată în anul 1832. Sfântul lăcaș a fost pictat, de‑a lungul timpului, de mai multe ori, ultima dată în anul 1996, în tehnica tempera, de către pictorii Florica şi Eugen Papici din Drobeta-Turnu Severin.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri