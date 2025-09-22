Binecuvântarea unor noi realizări la Mănăstirea „Sfânta Treime”‑Ionești din Argeș

Data: 22 Septembrie 2025

Obștea monahală de la Mănăstirea „Sfânta Treime”-Ionești, județul Argeș, a trăit duminică, 21 septembrie, momente de bucurie, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Credincioșii au avut ocazia să participe la Sfânta Liturghie oficiată în frumoasa biserică a acestei obști monahale de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Cu această ocazie, chiriarhul a săvârșit și slujba de sfințire a noii clopotnițe cu cele trei clopote, precum și a troiței cu imaginea Sfintei Treimi realizată în mozaic.

La eveniment au fost prezenți mulți credincioși, precum și ctitorii care au ajutat financiar la realizarea lucrărilor.

În cuvântul rostit, chiriarhul a transmis celor prezenți mai multe învățături despre Sfânta Cruce. De asemenea, au fost evidențiate eforturile depuse de întreaga obște monahală a Mănăstirii Ionești, care a reușit sub coordonarea părintelui stareț Ioachim Zlotar să transforme acest loc aflat în sudul județului Argeș într‑un colț de Rai. Ierarhul a mulțumit credincioșilor pentru dragostea pe care o au față de noua mănăstire de la Ionești, și în mod deosebit ctitorilor care au sprijinit financiar multe din lucrările realizate.

Drept mulțumire pentru sprijinul financiar oferit mănăstirii, ctitorii Marian Drăgușin și Baicu Georgică au primit din partea chiriarhului Medalia „Sfântul Cuvios Ioanichie Cel Nou de la Muscel”. De asemenea, încă 15 persoane au primit diplome de vrednicie.

Construită în satul Redea din comuna Buzoiești, noua mănăstire este așezată în sudul județului Argeș, la 7 km față de orașul Costești.

Potrivit documentelor, în aceste locuri a existat în anul 1785 mănăstirea de călugări Butoiul, de pe Valea Plescării, aparținând moșiei Butoianca. Această așezare monahală exista și în vremea domnitorului Mihai Viteazul. Un căpitan al acestuia pe nume Radu primește danie această moșie din partea domniței Stanca, soția Domnitorului Mihai Viteazul.

În prezent, la inițiativa chiriarhului, viața monahală a înviat în noua mănăstire. Lucrările au fost începute de preoții Corneliu Popescu și Stoica Nicolae. Din anul 2011 la acest așezământ monahal este adus părintele ieromonah Ioachim Zlotar, venit de la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel. Toate lucrările executate până în prezent au fost realizate cu sprijin financiar oferit de la Secretariatul de Stat pentru Culte, Consiliul Județean Argeș și Primăria comunei Buzoiești.