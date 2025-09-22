Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântarea unor noi realizări la Mănăstirea „Sfânta Treime"‑Ionești din Argeș

Binecuvântarea unor noi realizări la Mănăstirea „Sfânta Treime”‑Ionești din Argeș

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 22 Septembrie 2025

Obștea monahală de la Mănăstirea „Sfânta Treime”-Ionești, județul Argeș, a trăit duminică, 21 septembrie, momente de bucurie, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Credincioșii au avut ocazia să participe la Sfânta Liturghie oficiată în frumoasa biserică a acestei obști monahale de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Cu această ocazie, chiriarhul a săvârșit și slujba de sfințire a noii clopotnițe cu cele trei clopote, precum și a troiței cu imaginea Sfintei Treimi realizată în mozaic.

La eveniment au fost prezenți mulți credincioși, precum și ctitorii care au ajutat financiar la realizarea lucrărilor.

În cuvântul rostit, chiriarhul a transmis celor prezenți mai multe învățături despre Sfânta Cruce. De asemenea, au fost evidențiate eforturile depuse de întreaga obște monahală a Mănăstirii Ionești, care a reușit sub coordonarea părintelui stareț Ioachim Zlotar să transforme acest loc aflat în sudul județului Argeș într‑un colț de Rai. Ierarhul a mulțumit credincioșilor pentru dragostea pe care o au față de noua mănăstire de la Ionești, și în mod deosebit ctitorilor care au sprijinit financiar multe din lucrările realizate.

Drept mulțumire pentru sprijinul financiar oferit mănăstirii, ctitorii Marian Drăgușin și Baicu Georgică au primit din partea chiriarhului Medalia „Sfântul Cuvios Ioanichie Cel Nou de la Muscel”. De asemenea, încă 15 persoane au primit diplome de vrednicie.

Construită în satul Redea din comuna Buzoiești, noua mănăstire este așezată în sudul județului Argeș, la 7 km față de orașul Costești.

Potrivit documentelor, în aceste locuri a existat în anul 1785 mănăstirea de călugări Butoiul, de pe Valea Plescării, aparținând moșiei Butoianca. Această așezare monahală exista și în vremea domnitorului Mihai Viteazul. Un căpitan al acestuia pe nume Radu primește danie această moșie din partea domniței Stanca, soția Domnitorului Mihai Viteazul.

În prezent, la inițiativa chiriarhului, viața monahală a înviat în noua mănăstire. Lucrările au fost începute de preoții Corneliu Popescu și Stoica Nicolae. Din anul 2011 la acest așezământ monahal este adus părintele ieromonah Ioachim Zlotar, venit de la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel. Toate lucrările executate până în prezent au fost realizate cu sprijin financiar oferit de la Secretariatul de Stat pentru Culte, Consiliul Județean Argeș și Primăria comunei Buzoiești.

 

