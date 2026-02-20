Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântări arhiereşti în Arhiepiscopia Alba Iuliei

Binecuvântări arhiereşti în Arhiepiscopia Alba Iuliei

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 20 Feb 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent miercuri, 18 februarie, în mijlocul obștii Mănăstirii „Sfântul Ierarh Spiridon” de la Ponor, judeţul Alba. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul a efectuat o vizită pastorală la acest așezământ monahal din Țara Moților, adresând monahiilor cuvinte folositoare de suflet și sfaturi duhovnicești.

Cu prilejul acestei vizite, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a acordat maicii starețe Teofana Palici rangul de stavroforă, pentru râvna și osteneala de care a dat dovadă în activitatea sa.

Mănăstirea „Sfântul Ierarh Spiridon” de la Ponor a fost înființată în anul 2009, la inițiativa protosinghelului Irineu Curtescu. În luna aprilie a anului 2013, au început lucrările de construcție a acestei vetre călugărești, în plan arhitectonic de cetate, cu biserica în centru și cu o singură intrare, pe sub clopotniță, pe latura de vest. Târnosirea lăcașului de închinare a avut loc în data de 23 iulie 2017, în Duminica a 7‑a după Pogorârea Sfântului Duh, fiind oficiată de Părintele Arhiepiscop Irineu, în prezența a numeroși credincioși, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

De asemenea, luni, 16 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a fost prezent la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, unde a săvârşit slujba Hirotesiei întru protosinghel a ieromonahului Teofil Bâra, duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Țeț, judeţul Alba. Distincția a fost acordată în semn de apreciere pentru slujirea pastoral‑misionară pe care a desfășurat‑o părintele duhovnic pe parcursul anilor.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei  -   Mănăstirea Ponor  -   Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri