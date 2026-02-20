Binecuvântări arhiereşti în Arhiepiscopia Alba Iuliei

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent miercuri, 18 februarie, în mijlocul obștii Mănăstirii „Sfântul Ierarh Spiridon” de la Ponor, judeţul Alba. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul a efectuat o vizită pastorală la acest așezământ monahal din Țara Moților, adresând monahiilor cuvinte folositoare de suflet și sfaturi duhovnicești.

Cu prilejul acestei vizite, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a acordat maicii starețe Teofana Palici rangul de stavroforă, pentru râvna și osteneala de care a dat dovadă în activitatea sa.

Mănăstirea „Sfântul Ierarh Spiridon” de la Ponor a fost înființată în anul 2009, la inițiativa protosinghelului Irineu Curtescu. În luna aprilie a anului 2013, au început lucrările de construcție a acestei vetre călugărești, în plan arhitectonic de cetate, cu biserica în centru și cu o singură intrare, pe sub clopotniță, pe latura de vest. Târnosirea lăcașului de închinare a avut loc în data de 23 iulie 2017, în Duminica a 7‑a după Pogorârea Sfântului Duh, fiind oficiată de Părintele Arhiepiscop Irineu, în prezența a numeroși credincioși, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

De asemenea, luni, 16 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a fost prezent la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, unde a săvârşit slujba Hirotesiei întru protosinghel a ieromonahului Teofil Bâra, duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Țeț, judeţul Alba. Distincția a fost acordată în semn de apreciere pentru slujirea pastoral‑misionară pe care a desfășurat‑o părintele duhovnic pe parcursul anilor.