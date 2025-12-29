Binecuvântări în Arhiepiscopia Sibiului

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit duminică, 28 decembrie, în Biserica „Naşterea Domnului” din Sibiu. Ierarhul a tâlcuit Evanghelia din Duminica după Naşterea Domnului şi a oferit distincţii ostenitorilor din comunitate.

Credincioşii conunităţii acestei biserici din Sibiu au participat în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească, iar mulţi dintre ei au îmbrăcat costume populare românești. În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a tâlcuit Evanghelia citită la Sfânta Liturghie în Duminica după Naşterea Domnului.

„Înţelegem că a lăsat Dumnezeu să se împlinească toate după voia oamenilor, pentru că El S‑a întrupat şi a preluat păcatele omenirii asupra Sa, iar aceste păcate ale omenirii le‑a omorât, le‑a afundat în botezul din Iordan și apoi le‑a răstignit pe cruce, pentru ca firea omenească să se așeze, să se îndumnezeiască și noi să avem un Model desăvârșit pe care să‑L urmăm” a spus ierarhul.

Pr. Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, a mulţumit Părintelui Mitropolit Laurenţiu pentru că a liturgisit din nou în Biserica „Nașterea Domnului” din Sibiu şi a menţionat grija ierarhului pentru persoanele defavorizate din Sibiu prin proiecte filantropice care au început acum aproape 20 de ani. Pr. Ciprian Cândea, consilierul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, i‑a oferit ierarhului, în semn de recunoștință pentru îndrumarea părintească în vremuri de încercare, o icoană a Maicii Preacurate și un buchet de flori.

Părintele Mitropolit Laurențiu a oferit celor doi epitropi, Petru Matiu și Florian Corman, distincţia „Crucea Șaguniană pentru laici”, iar teologului Vasile Narcis Ciobanu i‑a oferit Ordinul „Dimitrie Cunțan” pentru cântăreții bisericești.

Liturghie arhierească la Braşov

În a doua zi de Crăciun, Părintele Mitropolit Laurențiu a liturghisit în Biserica „Înălțarea Domnului” şi „Soborul Maicii Domnului” din centrul civic al municipiului Braşov.