Binele se face împreună!

Data: 17 Septembrie 2025

Pentru a sprijini programele sociale dedicate celor mai vulnerabile categorii de vârstă, derulate de Episcopia Hușilor prin Asociația „Filantropia Ortodoxă Huși”, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, acordă, începând cu luna martie 2025, prin intermediul unui parteneriat, un suport financiar lunar dedicat ajutorării copiilor aflați în risc de abandon școlar, precum și vârstnicilor vulnerabili. Proiectul filantropic se intitulează „Inimă de părinte”.

„Suntem recunoscători Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, care, împreună cu Părintele Episcop Ignatie, a căutat modalitățile concrete pentru a susține o parte din activitățile pe care noi le derulăm. Prin cele 10 așezăminte sociale din cadrul Asociației, care au în componență centre de zi pentru copii, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de asistență comunitară sau servicii de îngrijire medicală, care însumează zilnic peste 700 de beneficiari, cât și prin programele cu caracter anual, bursele de studiu și de excelență, care însumează, în ultimii cinci ani, peste 25.000 de beneficiari (copii și bătrâni săraci), suntem prezenți zilnic în comunitate. Efortul financiar este unul considerabil și suntem recunoscători tuturor prietenilor Asociației, din țară și din diasporă, care au înțeles importanța fundamentală a demersului nostru”, a menționat părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși.