Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Biserica Flămânda din București, în zi de sărbătoare

Biserica Flămânda din București, în zi de sărbătoare

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 11 Feb 2026

Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie a fost cinstit marți, 10 februarie, în Biserica Ortodoxă Română. Cu acest prilej, slujitorii și cre­din­cioșii Bisericii Flămânda din apropierea centrului Capitalei l‑au cinstit cu multă evlavie, mulțumindu‑i ierarhului martir pentru ajutor și mijlocire.

În tradiția poporului român, Sfântul Haralambie se bucură de o mare evlavie din partea credincioșilor, pentru că în istorie și‑a arătat mila și ajutorul în timpul epidemiilor de ciumă și în vremurile de foamete. Datorită acestui fapt, multe lăcașuri de cult au fost așezate sub ocrotirea sa, printre acestea numărându‑se și Biserica Flămânda din sectorul 4 al Capitalei, care încă din anul 1871 are hramul principal „Sfântul Haralambie”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată marți de un sobor de preoți și diaconi sub protia părintelui lect. dr. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Cu acest prilej, părintele decan i‑a mulțumit părintelui paroh David Pestroiu pentru invitație și pentru bucuria de a sluji împreună.

„Am participat astăzi la slujba Utreniei și a Sfintei Liturghii, în ziua de prăznuire a Sfântului Mucenic Haralambie, la biserica din apropierea Facultății de Teologie Ortodoxă, la invitația părintelui profesor și prodecan David Pestroiu. A fost o slujbă și un moment deosebit, întrucât, împreună cu ceilalți slujitori și cu comunitatea parohială, ne‑am rugat Sfântului Haralambie pentru darurile revărsate asupra noastră și asupra credincioșilor care vin la această parohie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate, dar și părintelui David Pestroiu pentru invitația de a liturghisi împreună și nădăjduim ca astfel de momente să se repete și pe viitor, contribuind la întărirea și închegarea comunității parohiale, precum și comuniunea dintre profesorii facultății noastre”, a spus părintele decan Cosmin Pricop.

La final, părintele prof. dr. David Pestroiu, parohul bisericii și prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a vorbit despre bucuria sărbătorii revărsată asupra credincioșilor, cât și asupra copiilor din cadrul centrului educațional al parohiei, așezat tot sub ocrotirea Sfântului Haralambie, care cuprinde „Grădinița Florilor” și un after‑school.

Numeroși credincioși bucureșteni s‑au închinat, cu acest prilej, înaintea raclei ce adăpostește un fragment din moaștele sfântului. După Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba Parastasului pentru slujitorii, ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul, a transmis TRINITAS TV.

 

Citeşte mai multe despre:   Biserica Flămânda
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Binecuvântare la hramul Bisericii „Sfântul Haralambie” din localitatea Greci Știri
    Binecuvântare la hramul Bisericii „Sfântul Haralambie” din localitatea Greci

    Aleasă bucurie duhovnicească a trăit anul acesta și Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din comuna Greci, județul Tulcea, cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului ei spiritual. Marți, 10 februarie, în ziua hramului, numeroși credincioși din cele trei biserici ortodoxe ale comunei au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale și membri ai comunității italiene din zonă, reprezentativă pentru istoria Dobrogei.

    11 Feb, 2026
  • Simpozion național la Mănăstirea Paltin Știri
    Simpozion național la Mănăstirea Paltin

    Duminică, 8 februarie, la Mănăstirea Paltin - Petru Vodă, s‑a desfășurat simpozionul național dedicat memoriei arhimandritului Justin Pârvu, organizat la împlinirea a 107 ani de la nașterea sa.

    11 Feb, 2026
TOP 6 Știri