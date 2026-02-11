Biserica Flămânda din București, în zi de sărbătoare

Data: 11 Feb 2026

Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie a fost cinstit marți, 10 februarie, în Biserica Ortodoxă Română. Cu acest prilej, slujitorii și cre­din­cioșii Bisericii Flămânda din apropierea centrului Capitalei l‑au cinstit cu multă evlavie, mulțumindu‑i ierarhului martir pentru ajutor și mijlocire.

În tradiția poporului român, Sfântul Haralambie se bucură de o mare evlavie din partea credincioșilor, pentru că în istorie și‑a arătat mila și ajutorul în timpul epidemiilor de ciumă și în vremurile de foamete. Datorită acestui fapt, multe lăcașuri de cult au fost așezate sub ocrotirea sa, printre acestea numărându‑se și Biserica Flămânda din sectorul 4 al Capitalei, care încă din anul 1871 are hramul principal „Sfântul Haralambie”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată marți de un sobor de preoți și diaconi sub protia părintelui lect. dr. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Cu acest prilej, părintele decan i‑a mulțumit părintelui paroh David Pestroiu pentru invitație și pentru bucuria de a sluji împreună.

„Am participat astăzi la slujba Utreniei și a Sfintei Liturghii, în ziua de prăznuire a Sfântului Mucenic Haralambie, la biserica din apropierea Facultății de Teologie Ortodoxă, la invitația părintelui profesor și prodecan David Pestroiu. A fost o slujbă și un moment deosebit, întrucât, împreună cu ceilalți slujitori și cu comunitatea parohială, ne‑am rugat Sfântului Haralambie pentru darurile revărsate asupra noastră și asupra credincioșilor care vin la această parohie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate, dar și părintelui David Pestroiu pentru invitația de a liturghisi împreună și nădăjduim ca astfel de momente să se repete și pe viitor, contribuind la întărirea și închegarea comunității parohiale, precum și comuniunea dintre profesorii facultății noastre”, a spus părintele decan Cosmin Pricop.

La final, părintele prof. dr. David Pestroiu, parohul bisericii și prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a vorbit despre bucuria sărbătorii revărsată asupra credincioșilor, cât și asupra copiilor din cadrul centrului educațional al parohiei, așezat tot sub ocrotirea Sfântului Haralambie, care cuprinde „Grădinița Florilor” și un after‑school.

Numeroși credincioși bucureșteni s‑au închinat, cu acest prilej, înaintea raclei ce adăpostește un fragment din moaștele sfântului. După Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba Parastasului pentru slujitorii, ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul, a transmis TRINITAS TV.