Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Biserica românească „Sfânta Treime” din Los Angeles a împlinit 85 de ani

Biserica românească „Sfânta Treime” din Los Angeles a împlinit 85 de ani

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 06 Noiembrie 2025

Comunitatea ortodoxă românească din Los Angeles, SUA, a celebrat duminică, 2 noiembrie, împlinirea a 85 de ani de la întemeierea Bisericii „Sfânta Treime”. În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, evenimentul a căpătat chipul unei adevărate sărbători de credință și comuniune.

Sărbătoarea a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae, înconjurat de un sobor din care au făcut parte părintele Ștefan Drăgoi, secretar eparhial; părintele Constantin Alecse, parohul bisericii; părintele Viorel Vișovan, slujitor al parohiei; și părintele Ioan Poptelecan din Minnesota, care a slujit odinioară la această biserică. În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Nicolae a arătat că adevărata împlinire a vieții nu se găsește în stăpânirea celor materiale, ci în lucrarea duhovnicească a inimii, prin care omul se îmbogățește în Dumnezeu - prin rugăciune, milostenie și pocăință sinceră. La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a binecuvântat placa comemorativă a jubileului și a dăruit bisericii o icoană a Sfintei Treimi. În semn de recunoștință pentru peste patru decenii de slujire în această parohie, părintele paroh Constantin Alecse a fost distins cu Crucea „Ordinul Sfinților Împărați Constantin și Elena”.

După rugăciunea comună din biserică, bucuria s‑a prelungit în sala festivă a parohiei, unde agapa aniversară a devenit un prilej de întâlnire între generații și de împărtășire a recunoștinței.

Au participat numeroși credincioși și invitați, printre care Lucia Sava, consulul general al României la Los Angeles. Părintele paroh a adresat un cuvânt de bun‑venit și a evocat istoria celor opt decenii și jumătate de existență a comunității, amintind de jertfa și fidelitatea ctitorilor și de continuitatea legăturii cu Biserica‑mamă din România. Cu același prilej, participanții au primit o broșură aniversară de 40 de pagini dedicată momentului jubiliar.

„Programul cultural a cuprins momente muzicale și artistice oferite de artiști locali și invitați din alte state, un spectacol de folclor românesc, precum și o proiecție multimedia ce a reamintit publicului «Epoca de aur» din anii 1980‑1990. Consulul general Lucia Sava a transmis felicitări și urări de bine, subliniind rolul Bisericii în păstrarea identității românești pe pământ american. În cadrul agapei, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a prezentat o sinteză a istoriei Ortodoxiei românești pe pământ american”, ne‑a transmis pr. Ștefan Drăgoi.

În semn de apreciere pentru slujirea și dăruirea credincioșilor, au fost oferite douăzeci de certificate de recunoștință membrilor Consiliului parohial, comitetelor parohiale, școlii de duminică, epitropilor și colaboratorilor.

„La final, părintele Constantin Alecse a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nicolae pentru binecuvântare, pentru sprijinul oferit parohiei și pentru primirea acesteia sub oblăduirea Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, subliniind că acest pas a însemnat împlinirea dorinței ctitorilor și a generațiilor de slujitori. Într‑o atmosferă de recunoștință și rugăciune, întreaga comunitate a înălțat mulțumire lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate în cei 85 de ani de istorie, dorind ca Biserica «Sfânta Treime» să rămână și în viitor un far al credinței, unității și speranței românești pe coasta de vest a Americii”, ne‑a mai transmis secretarul eparhial.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi  -   Biserica Sfânta Treime din Los Angeles
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri