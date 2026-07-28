Biserica „Sfinții Nicolae și Pantelimon” din Bârlad a fost resfințită

Data: 28 Iulie 2026

În Duminica a 8‑a după Rusalii, 26 iulie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit slujba de sfințire a bisericii cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din municipiul Bârlad. Cu acest prilej, lăcașul de cult l‑a primit ca ocrotitor și pe Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu, originar din acest oraș.

Din sobor au făcut parte părintele consilier eparhial Ciprian Aurelian Tacu, părintele paroh Ciprian Căpriță și alți slujitori ai sfintelor altare, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”. După slujba de târnosire a fost săvârșită Sfânta Liturghie, la care au participat numeroși credincioși.

În cuvântul de învățătură, inspirat de Evanghelia înmulțirii pâinilor și a peștilor, Preasfințitul Părinte Ignatie a subliniat că Mântuitorul Iisus Hristos îi învață pe credincioși să păstreze echilibrul dintre grija pentru viața duhovnicească și cea pentru nevoile trupești. Ierarhul a arătat că Dumnezeu nu cere neglijarea trupului, ci așezarea pe primul loc a hranei spirituale, fără a ignora responsabilitatea față de sănătatea și viața omului.

Totodată, Episcopul Hușilor a evidențiat că minunea înmulțirii pâinilor descoperă iubirea lui Hristos față de oameni și responsabilitatea fiecărui creștin de a fi atent la nevoile aproapelui. Citându‑l pe filosoful Nicolae Berdiaev, ierarhul a amintit că „pentru mine, pâinea este o problemă materială, însă pentru aproapele, pâinea este o datorie spirituală”, îndemnând la cultivarea unei iubiri care îmbină grija față de sine cu slujirea semenilor.

Preasfinția Sa a evidențiat și respectul pe care creștinii sunt chemați să îl arate față de darurile lui Dumnezeu, evocând evlavia cu care înaintașii păstrau pâinea și grija manifestată de mulțimile hrănite în pustie, care au adunat cu rânduială toate firimiturile rămase.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ignatie l‑a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Ciprian Căpriță și a acordat distincții de vrednicie celor care au sprijinit lucrările de restaurare și înfrumusețare a sfântului lăcaș.