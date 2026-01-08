Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Botezul Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Știri
Un articol de: Pr. Claudiu Ștefan Condurache - 08 Ianuarie 2026

De sărbătoarea Botezului Domnului, Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad a fost loc de rugăciune și de bucurie duhovnicească, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala mixtă a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de arhidiaconul Laviniu Morariu, contribuind la frumusețea, solemnitatea și atmosfera de rugăciune a slujbei.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele Bogdan Noghiu a evidențiat semnificația teologică profundă a praznicului Bobotezei, amintind faptul că la Iordan s‑a descoperit taina Sfintei Treimi.

După Rugăciunea Amvonului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, împreună cu soborul slujitor, a săvârșit Sfințirea Mare a apei, ierurgie specifică acestei zile de mare praznic. Această rânduială liturgică amintește de Botezul Mântuitorului în apele Iordanului și mărturisește sfințirea întregii creații prin pogorârea Duhului Sfânt, apa devenind izvor de binecuvântare, curățire și sfințire pentru credincioși.

La finalul slujbei, îndemnul adresat credincioșilor a fost unul simplu, dar plin de profunzime: să zâmbim, pentru că astăzi cerul s‑a deschis, iar printr‑un zâmbet sincer putem aduce lumina lui Dumnezeu și în inimile celor de lângă noi.

 

