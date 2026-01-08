Botezul Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

De sărbătoarea Botezului Domnului, Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad a fost loc de rugăciune și de bucurie duhovnicească, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala mixtă a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de arhidiaconul Laviniu Morariu, contribuind la frumusețea, solemnitatea și atmosfera de rugăciune a slujbei.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele Bogdan Noghiu a evidențiat semnificația teologică profundă a praznicului Bobotezei, amintind faptul că la Iordan s‑a descoperit taina Sfintei Treimi.

După Rugăciunea Amvonului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, împreună cu soborul slujitor, a săvârșit Sfințirea Mare a apei, ierurgie specifică acestei zile de mare praznic. Această rânduială liturgică amintește de Botezul Mântuitorului în apele Iordanului și mărturisește sfințirea întregii creații prin pogorârea Duhului Sfânt, apa devenind izvor de binecuvântare, curățire și sfințire pentru credincioși.

La finalul slujbei, îndemnul adresat credincioșilor a fost unul simplu, dar plin de profunzime: să zâmbim, pentru că astăzi cerul s‑a deschis, iar printr‑un zâmbet sincer putem aduce lumina lui Dumnezeu și în inimile celor de lângă noi.