Bucuria Paștilor la comunitatea românească din Tunis

Data: 29 Aprilie 2026

În noaptea Sfintelor Paști, 12 aprilie, românii aflați în Tunisia au avut bucuria de a asculta, pentru al treilea an consecutiv, vestea cea mare a Învierii Domnului rostită în graiul lor: „Hristos a înviat!"

Inițiativa a luat naștere prin colaborarea dintre Ambasada României în Tunisia, reprezentată de ambasadorul Valentin‑Ciprian Muntean, și Patriarhia Română, Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe, reprezentat de părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal, și s‑a concretizat, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, prin trimiterea unui preot ortodox român la Tunis, pentru cea mai mare sărbătoare a creștinătății ortodoxe.

În Tunis, slujba Învierii a fost săvârșită în Catedrala Greacă „Sfântul Gheorghe”, de către Înaltpreasfințitul Meletie, Mitropolitul ortodox grec al Cartaginei și al Africii de Nord, împreună cu părintele Metodiu Florian Bold, preot de caritate la un cămin pentru persoane vârstnice din Arhiepiscopia Bucureștilor.

A fost o slujire în duh de comuniune ortodoxă, ierarhul grec și preotul român înălțând împreună rugăciunile Învierii pe țărmul Africii de Nord, in limbile greacă, română și franceză.

„La slujba din noaptea Învierii au participat credincioși din numeroase națiuni: români, greci, libanezi, ucraineni, bulgari, tunisieni și sloveni. Au fost de față, ca o surpriză îmbucurătoare, și câțiva musulmani care, cu prezența lor, au adus mai multă bucurie creștinilor prezenți la slujba marii taine a nopții pascale - o mărturie vie a puterii de atracție a luminii lui Hristos pentru tot omul ce vine în lume (Ioan 1, 9)”, ne‑a transmis preotul Metodiu Florian Bold.

Printre cei prezenți s‑au remarcat Valentin Ciprian Muntean, ambasadorul României în Tunisia, împreună cu familia sa; Nicolae Marin, ambasadorul României în Libia, Dijana Ivančič, ambasadoarea Serbiei în Tunisia, precum și membri ai ambasadelor menționate din Tunis.

„Emoția misiunii spirituale în Tunis a fost deosebit de intensă. În primul rând, fiindcă slujeam cu un ierarh grec, pe care nu‑l cunoșteam. De asemenea, nu cunoșteam comunitatea românească de acolo. În sfârșit, faptul că în timpul slujbelor comunicam doar în limbile franceză și engleză cu Mitropolitul Meletie, cu cei din cor sau cu paracliserul, despre care aveam să aflu că este membru al Ambasadei Greciei și vine de plăcere să ajute atunci când sunt slujbe”, a declarat părintele român.

Duminică, 12 aprilie, la ora 11:00, a fost săvârșită Vecernia zilei de luni din Săptămâna Luminată, cunoscută în tradiția ortodoxă drept „A doua Înviere”. Potrivit rânduielii, la această slujbă s‑a citit Sfânta Evanghelie în douăsprezece limbi.

„După această slujbă, toți românii au fost invitați de către ambasadorul Valentin Ciprian Muntean la reședința personală, la o agapă în spirit ortodox românesc. Cu această ocazie, i‑am putut cunoaște mai bine pe cei ce trăiesc în Tunisia și în Tunis, capitala acestei țări, și de a afla puțin din bucuriile lor, dar și din problemele spirituale cu care se confruntă, mai ales cei care sunt în familii mixte, ortodox‑musulmane”, ne‑a explicat părintele Metodiu Florian Bold.