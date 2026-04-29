Concert caritabil pentru construirea unei case mistuite de flăcări

Artiști de renume ai folclorului românesc și iubitori de muzică populară din Eparhia Sucevei și Rădăuților s‑au reunit în seara zilei luni, 27 aprilie, la Sărbătoarea faptelor bune, pentru a fi alături de o familie greu încercată: în urma unui incendiu devastator din luna ianuarie, șase suflete au rămas fără adăpost, locuința acestora fiind mistuită în totalitate.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Fundația umanitară „Anastasie Crimca”, a lansat un apel la solidaritate către toți cei care pot contribui la refacerea unui cămin, transformând astfel „o tragedie într‑o lecție de solidaritate și speranță”, prin organizarea unui concert caritabil, „dedicat generozității și solidarității”.

Sărbătoarea faptelor bune și‑a propus să aducă împreună pe toți cei care doresc să se implice într‑o inițiativă caritabilă, „într‑o seară în care tradiția, emoția și solidaritatea” se împletesc în chip deosebit.

Evenimentul s‑a bucurat de prezența unor interpreți consacrați ai muzicii populare, care s‑au alăturat proiectului pentru a dărui publicului momente deosebite, dar și pentru a‑i încuraja pe spectatori să contribuie la strângerea de fonduri, prin care va fi construită casa familiei Brânză.

Concertul, moderat de Mihaela Apostol, artist popular și director al Fundației „Anastasie Crimca”, și de Remus Fandarac, interpret și director al Departamentului Pro‑Vita din cadrul Sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a avut loc în Sala Regatto din incinta complexului Hotelului Mandachi.

Între artiștii care au răspuns afirmativ invitației de a participa la Sărbătoarea faptelor bune s‑au numărat Surorile Osoianu, îndrăgite interprete de folclor din Basarabia, Mioara Velicu, Elisabeta Turcu Juverdeanu, Steliana Sima, Valeria Arnăutu, Brândușa Covalciuc Ciobanu și Alexandru Brădățan. De asemenea, s‑au alăturat proiectului Mihaela Apostol, Remus Fandarac, Cătălina Rotaru, arhid. Ieremia Sărmaș, Alexandra Dan, Diana Ignat și Denisa Cristinariu.

Din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, oaspeții, interpreți din mai multe zone ale țării, au primit în dar icoane cu Maica Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos și flori. De asemenea, o parte dintre artiști au fost onorați cu distincții eparhiale, înmânate de pr. Andrei Mocanu, consilier al Sectorului social-filantropic, promotor al evenimentului. „Crucea Bucovinei” a fost conferită Surorilor Osoianu, iar Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou” a fost acordat Brândușei Covalciuc Ciobanu și Cătălinei Rotaru.

Cei care doresc să susțină acest demers filantropic, dăruind din puținul sau mai multul lor, o pot face prin donații în conturile Fundației „Anastasie Crimca”, cu mențiunea „FAMILIA BRÂNZĂ”:

Cont lei: RO60 RNCB 0234 1704 5677 0001

Cont euro: RO70 RNCB 0234 1704 5677 0015