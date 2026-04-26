Sfințirea Bisericii „Sfântul Pantelimon”‑Foișorul de Foc din Capitală

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a poposit în Duminica a treia după Paști, 26 aprilie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon și Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași”‑Foișorul de Foc, din Protoieria Sector 2 Capitală, unde a săvârșit slujba de târnosire a bisericii și de binecuvântare a ansamblului parohial. În continuare, ierarhul a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la finalul căreia a acordat, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, mai multe distincții unor clerici și oficialități care au sprijinit lucrările de restaurare și înfrumusețare a sfântului lăcaș.

În urma incendiului din 9 ianuarie 2012, au fost executate mai multe lucrări de reabilitare a bisericii și a curții acesteia, de realizare a picturii murale, de conservare și restaurare a catapetesmei, de construire a clopotniței cu lumânărar, a pangarului și a biroului, dar și de refacere a Sfintei Mese, care suferise deteriorări. Lucrările de înnoire și înfrumusețare au fost susținute prin fonduri de la Primăria Sector 2 București și Secretariatul de Stat pentru Culte, dar și prin contribuția Consiliului parohial și a credincioșilor parohiei.

După sfințirea bisericii și a clopotniței, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat memoria preoților care au păstorit această parohie de‑a lungul celor 150 de ani de istorie, apreciind, totodată, dinamismul și activitatea actuală a comunității parohiale.

„Este un moment plin de bucurie și emoție sfântă, un moment binecuvântat și cu încărcătură istorică pentru preoții slujitori și credincioșii acestei biserici care împlinește anul acesta 150 de ani de la sfințirea ei. Ea este recunoscută pentru faptul că a fost slujită de‑a lungul istoriei de preoți vrednici, mărturisitori și apărători ai credinței, susținători ai marilor idealuri naționale […]. În prezent, Biserica «Sfântul Pantelimon» păstrează memoria acestor preoți mai ales prin slujbele și evenimentele comemorative susținute de părinții slujitori ai acestei biserici și în special de actualul paroh”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din soborul de slujitori au făcut parte: pr. Mihai‑Cristian Popescu, protoiereu al Protoieriei Sector 2 Capitală; pr. Ionuț Bărbulescu, protoiereu al Protoieriei Sector 4 Capitală; pr. lect. univ. dr. Aurel Mihai; pr. Bogdan‑Aurel Teleanu, parohul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași”‑Foișorul de Foc; precum și alți slujitori.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat rolul fundamental al Femeilor Mironosițe ca prime vestitoare ale Învierii, corelând pilda lor de devotament cu mărturia de credință a Sfintelor Femei Românce și cu misiunea la care sunt chemate femeile creștine: „Deși contribuția majoră la înmormântarea lui Iisus a fost cea a celor doi bărbați amintiți, duminica de astăzi este numită de tradiția creștină «Duminica Femeilor Mironosițe» pentru intenția lor cea bună, deoarece ele au fost ultimele care L‑au lăsat pe Domnul după îngropare, au fost primele care au venit iarăși la mormânt ca să‑L plângă, conform datinii iudaice, și tot ele au adus lumii vestea cea bună că Domnul a înviat […]. În această zi închinată Femeilor Mironosițe, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește și Soborul Sfintelor Femei Românce, care prin viețuirea lor virtuoasă, prin curajul lor, s‑au făcut următoare Sfintelor Femei Mironosițe, mărturisind, prin rugăciune, cuvânt și faptă, pe Hristos Cel înviat. De asemenea, în această duminică închinată Sfintelor Femei, cinstim toate femeile creștine, mamele, surorile și bunicile noastre, care ne‑au învățat rugăciunea, ne‑au învățat să fim buni și ne‑au îndreptat pașii către Biserică, ne‑au oferit exemplu de viețuire frumoasă prin jertfa lor plină de dragoste pentru familie și semeni”.

La final, după săvârșirea unui Parastas pentru ctitorii lăcașului de cult, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a transmis un cuvânt de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, oferind mai multe distincții din partea Preafericirii Sale celor care s‑au implicat în eforturile de restaurare și înfrumusețare a lăcașului de cult și a ansamblului parohial: pr. paroh Bogdan‑Aurel Teleanu și pr. coslujitor Mihăiță‑Romică Cozariu au fost ridicați la rangul de iconom stavrofor; pr. coslujitor Cătălin‑Emil‑Alexandru a primit Ordinul Mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul” pentru clerici; pr. Marian Constantinescu a primit post‑mortem Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici; Ciprian Olinici, secretar de stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, a fost distins cu Ordinul Mitropolitan „Sf. Ierarh Neofit Cretanul” pentru mireni; Rareș Hopincă, primarul sectorului 2 al Capitalei, a primit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni; domnului Ștefan Cliseru i‑a fost dăruită o icoană cu chipul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon; iar Daniela Filimon, restaurator, a primit o icoană cu chipul Sfântului Mare Mucenic Mina. De asemenea, Consiliului parohial i‑a fost acordată distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, iar Comitetul parohial a primit distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

Părintele paroh a adresat, în cele din urmă, un cuvânt de recunoștință: „Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a pecetluit altarul de la biserica noastră, a pecetluit o taină, iar noi, prin voința lui Dumnezeu, pecetluim un eveniment. Mulțumim tuturor celor care au fost astăzi prezenți și care ne‑au sprijinit în demersul nostru”.