Lansarea cărții „Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947", la Muzeul Mitropoliei Clujului

Lansarea cărții „Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947”, la Muzeul Mitropoliei Clujului

Un articol de: Darius Echim - 15 Mai 2026

În cadrul „Serilor culturale” de la Muzeul Mitropoliei Clujului, joi, 14 mai, a fost lansat volumul „Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947”. Lucrarea a apărut la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, la finele anului 2025, avându-l ca autor pe teologul și istoricul dr. Paul-Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt de binecuvântare și a evocat relațiile personale și instituționale pe care le-a avut și le are în continuare cu Casa Regală a României, atât în calitate de Arhiepiscop la Alba Iulia, cât și ca Arhiepiscop și Mitropolit la Cluj-Napoca. De asemenea, a vorbit despre preocupările religioase ale membrilor Casei Regale, așa cum reies ele din volumul recent apărut. Totodată, a apreciat lucrarea și l-a felicitat pe autor, afirmând că lecturarea cărții a fost o adevărată desfătare spirituală.

Noua apariție editorial a fost prezentată de prof. univ. dr. Ioan Bolovan - membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca și președinte al Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan”, și de pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și director al Bibliotecii Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca.

În calitate de autor, teologul și istoricul dr. Paul-Ersilian Roșca, a sintetizat pe scurt motivele și importanța demersului său istoriografic.

„În paginile acestei cărți puteți regăsi o analiză și o prezentare a multiplelor aspecte ale relației dintre cele două instituții, atât la nivel personal, cu aspecte deosebit de interesante din viața regilor și reginelor României, cât și la nivel administrativ”, a subliniat autorul cărții.

 

